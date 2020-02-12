Как туалетная бумага и советский бюстгальтер чуть не провалили разведчиков-нелегалов Нуйкиных

//Шпионаж 13+

12 февраля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Героическая супружеская пара разведчиков-нелегалов – Виталий и Людмила Нуйкины - стала известная широкой общественности лишь недавно. Их имена в числе других рассекретил к 100-летию Службы внешней разведки России её директор Сергей Нарышкин.



Нелегалы Нуйкины специализировались главным образом на промышленной разведке. В частности, в 1960-е годы они похитили на Западе технологию, позволяющую производить особо прочные буры для нефте- и газоносных скважин. Благодаря некоторым производственным секретам резко повышался их запас прочности. Поэтому использование таких буров стало возможно в течение 3–4 суток, в то время как свёрла советского производства при бурении скважин выходили из строя через 3–4 часа эксплуатации.

Овладение инновационной по тем временам технологией увеличения жизненного цикла буров позволило повысить производительность на советских нефте- и газоместорождениях в несколько раз. Это принесло Советскому Союзу прибыль, во много раз окупающую расходы на содержание за границей десятков и даже сотен нелегальных разведчиков.



Во Франции в 1970-е годы Нуйкины смогли зарегистрировать фирму и похитить западные военно-промышленные секреты для советского ракетно-космического комплекса. Это дало громадную экономию валютных средств! Не зря эксперты утверждают: каждый рубль, вложенный в научно-техническую разведку, приносит двадцать рублей прибыли.



Но из-за каких-то бытовых мелочей, как, например, туалетная бумага или советский бюстгальтер разведчики Нуйкины были на грани провала. В конце концов, их заложил любимец Рейгана и Горбачёва, он же Иуда номер один в нашей разведке – бывший полковник Гордиевский, который бежал на Запад.



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