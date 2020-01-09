Что пили и как опохмелялись российские разведчики в новогодние дни?

//Шпионаж 13+

9 января 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Непьющих разведчиков не бывает в принципе, но хорошие разведчики пьют лишь в случае оперативной необходимости, ведь любое спиртное – это яд.



Ныне покойный руководитель советской внешней разведки Леонид Шебаршин как-то рассказывал ведущему рубрики «Мир шпионажа» про непьющего советского резидента, работавшего в Пакистане. Может, поэтому дела у него шли из рук вон плохо. За весь период своей службы на его счету не было ни одной стоящей вербовки. «Трезвенника» отозвали на родину, а на его место прислали умеренно «пьющего». И вскоре тому удалось установить хорошие отношения практически со всеми пакистанскими генералами. Генерал Шебаршин любил повторять, что «должность оперативного работника резидентуры пора переименовывать в аперитивного».



Правильно пить не учат в разведшколах и академиях. А ведь правильно пить спиртное для сотрудника спецслужбы – чуть ли не основное профессиональное качество. Поэтому в зарубежных резидентурах с молодыми сотрудниками щедро делятся алкогольным опытом зубры разведки.



ЦРУ ещё в давние времена были разработаны инструкции для агентов, разъясняющие, как грамотно споить коллегу из КГБ, чтобы выведать у него секретную информацию. В качестве главного слагаемого успеха называлось умение говорить правильные тосты, которые русский разведчик не может не поддержать. При этом в рекомендациях подчёркивалось, что не следует стараться перепить чекистов – это всё равно невозможно. Главное – грамотно распределить свои силы.



Херес и портвейн – самые опасные алкогольные напитки. От их неумеренного потребления – тяжёлое похмелье. А ведь после новогодних праздников всем приказано выжить. Раньше, по слухам, сотрудники КГБ от опьянения принимали препарат RU-21. Сами оставались трезвыми и могли до такой степени напоить своих собеседников, что те выбалтывали любые секреты. Чудо-средство, разработанное в специальной лаборатории, прекращает выработку в организме фермента, превращающего алкоголь в ацетальдегид – ядовитое химическое вещество. Так называемые «таблетки КГБ» были сделаны на основе янтарной кислоты и содержали в себе лошадиные дозы витаминов. Сейчас в обычных аптеках продаются различные средства типа антипохмелина. Но они куда менее сильные, чем секретный препарат бывшего КГБ.



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