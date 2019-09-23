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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шпионаж

Россия подала на агента США в интерпол

23 сентября 2019, 17:06 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Министерство внутренних дел РФ объявило международный розыск на бывшего чиновника администрации Президента Олега Смоленкова. Информация об этом содержится в соответствующей базе данных. Об этом сообщило агентство Интерфакс.

Смоленков был объявлен в розыск после его исчезновения в 2017 году. Как сообщает Интерфакс, его подали «в качестве пропавшего без вести».

«На сайте МВД РФ существует база данных «Розыск», информация о разыскиваемых лицах на которой скрыта», — поясняется в тексте Интерфакса: «Получить ее можно по соответствующему запросу».

Утверждается, что правоохранительные органы о международном розыске Смоленков сообщили после запроса.

Ранее сообщалось о побеге бывшего чиновника кремлевской администрации, который работал на американские спецслужбы. Потом в СМИ просочилось имя шпиона. Им оказался Олег Смоленков.

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