Россия подала на агента США в интерпол

//Шпионаж

23 сентября 2019, 17:06 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

Министерство внутренних дел РФ объявило международный розыск на бывшего чиновника администрации Президента Олега Смоленкова. Информация об этом содержится в соответствующей базе данных. Об этом сообщило агентство Интерфакс.

Смоленков был объявлен в розыск после его исчезновения в 2017 году. Как сообщает Интерфакс, его подали «в качестве пропавшего без вести».

«На сайте МВД РФ существует база данных «Розыск», информация о разыскиваемых лицах на которой скрыта», — поясняется в тексте Интерфакса: «Получить ее можно по соответствующему запросу».

Утверждается, что правоохранительные органы о международном розыске Смоленков сообщили после запроса.

Ранее сообщалось о побеге бывшего чиновника кремлевской администрации, который работал на американские спецслужбы. Потом в СМИ просочилось имя шпиона. Им оказался Олег Смоленков.