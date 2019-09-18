Сбежавшему из Кремля агенту ЦРУ грозит страшная смерть

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18 сентября 2019, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

В 2017 году ЦРУ США успешно вывезло из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов. Первым об этой секретной операции 9 сентября рассказал телеканал CNN. Позднее СМИ выяснили, что этим важным американским агентом был Олег Смоленков.



По данным Daily Storm, Смоленков работал секретарём при посольстве России в США в Вашингтоне, в аппарате правительства России и в администрации президента России. В 2017 году он вместе с женой и тремя детьми уехал на отдых в Черногорию и исчез. Как сообщает газета The New York Times, этот дипломат был завербован в США ещё несколько десятилетий назад.



Как утверждают источники NYT, завербованный Вашингтоном агент помог в расследовании вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Уже в конце 2016 года американская разведка решила вывезти агента из Москвы. По данным издания, сначала информатор отказался уезжать, сославшись на «семейные проблемы». У него очень тяжело болеет мать. По словам соседей, Валентина Николаевна находится в ужасном состоянии.



Когда ЦРУ снова подняло тему побега через несколько месяцев, тогда завербованный шпион согласился покинуть страну, бросив на произвол судьбы тяжелобольную маму. Видимо, своя шкура для него дороже. Правда, Вашингтон до сих пор опасается за жизнь своего осведомителя, поскольку, как пишет NYT, «известно, что русские превращают жизнь иностранных шпионов в кошмар, устанавливают за ними слежку, а могут и убить».



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