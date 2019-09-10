В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

Американская разведка сумела вывезти агента, занимавшего «влиятельную должность» в российском правительстве. Об этом сообщила газета The New York Times.

Агент был завербован несколько десятилетий назад. После этого его карьера пошла в гору. В последнее время шпион ЦРУ работал в правительстве РФ. У него был доступ в Кремль на высочайшем уровне.

Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей «вмешательства России» в выборы президента США.

Вывезти шпиона удалось лишь на второй раз. Поначалу он сам отказался уехать из России, сославшись на семейные обстотельства. Из-за этого агента начали подозревать в двойной игре.

Во второй раз, причиной отзыва агента стало небрежное отношение Трампа к секретной информации. Теперь шпион уже согласился и его удалось вывезти.

По словам представителей ЦРУ, этот отзыв нанес серьезный удар по работе управления в России. Завербовать агентов подобного уровня в короткое время у них не получится.

Во всей этой истории, единственный вопрос возникает к таинственному «информатору», который сообщил подробности газете The New York Times. Правила работы разведывательных ведомств таковы, что просто так, там ничего не происходит. Скорее всего, разрешение на разглашение «секретных сведений» было дано руководством ЦРУ.

Эта публикация похожа на попытку Центрального разведывательного управления улучшить рейтинг. Некоторое время назад в российских СМИ, действительно, проходила история о побеге одного из чиновников в США. Его заподозрили в работе на американскую разведку. Но такого уж большого влияния он не имел.

Подобные «сливы» зачастую происходят на фоне скандалов, в которые попадает ЦРУ. Они отвлекают внимание от более громких расследований. В последнее время, особо скандальных историй с американской разведкой не было. Не исключено, что этот «слив» стал подготовкой почвы к грядущей публикации какого-либо расследования.