Екатерина Затуливетер, заподозренная в Англии в шпионаже, освобождена под залог

Екатерина Затуливетер, заподозренная в Англии в шпионской деятельности в период ее работы в качестве помощницы депутата палаты общин британского парламента, была освобождена под залог.

По данным "Дейли телеграф", россиянку, именуемую в этом сообщении под кодовым обозначением "Кью-1" /Q1/, ожидает процедура возможной депортации из страны, поскольку она, по данным британских разведывательных служб, представляет угрозу для национальной безопасности Соединенного Королевства, передает ИТАР-ТАСС.

Издание поясняет, что использование обозначения "Кью-1" вместо имени связано с добровольным выбором самой россиянки, пожелавшей сохранить свою анонимность. При этом судья Специальной апелляционной комиссии по иммиграционным вопросам, заявил: "Сейчас, когда кота уже выпустили из мешка, это /сохранение анонимности/ совершенно бессмысленная мера. Любой человек, следивший за происходившим, поймет, кто такая "Кью-1".

"Аргументы.ру" писали, что россиянку Катю Затуливетер задержали в лондонском аэропорту Гэтвик. После возвращения в Великобританию девушку подробно допросили о характере ее работы в аппарате Хэнкока, а также о ее романе с офицером НАТО. Майк Хэнкок опроверг подозрения в адрес своей помощницы. По его словам, россиянка прошла проверку, прежде чем устроиться работать в Парламент. "Она не русская шпионка. Катя подала апелляцию, потому что считает, что ничего дурного не сделала. Я ничего не знаю о шпионаже", - сказал депутат.