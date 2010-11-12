В спецслужбах России грядут тотальные проверки

В ближайшее время в спецслужбах России будет проведена тотальная проверка всех старших офицеров. Особое внимание будет уделено офицерам, имеющим взрослых детей, которые учатся или работают за рубежом, в том числе в странах СНГ. Об этом «Аргументам.ру» сообщил источник в Совете Безопасности России.

Собеседник отказался уточнить методы проверки, отметив «она будет разноплановой и индивидуальной». По его словам, «проверка на полиграфе не дает полной уверенности – существуют методики противодействия, и она воспринимается скорее, как повод внимательней посмотреть на проверяемого».

Представитель СовБеза подчеркнул, что проверка связана с предательством полковника СВР Щербакова и полученными сведениями о его близких родственниках, проживающих в США.

«Никакого нарушения прав сотрудников спецслужб не будет, так и в СВР, и в ФСБ, и в ГРУ существуют внутренние инструкции, прямо предписывающие сообщать о таких родственниках. Не исключено, что на основании проверки будет решен вопрос о дальнейшем прохождении службы того или иного сотрудника».

Отвечая на вопрос о том, почему подобные проверки не проводились ранее, источник заявил: «Проводились, но на их результаты мало кто обращал внимание».