Власти Германии обвиняют 54-летнего австрийца Харальда Алоиза в том, что он на протяжении 5 лет снабжал российские спецслужбы информацией о новейших военных технологиях, разработанных Германией.

В частности, заявляется, что австриец передал России техническую информацию о гражданских и военных вертолетах.

Как сообщает Bild, за свою работу Харальд Алоиз получал ежемесячное вознаграждение в размере 10,5 тыс долларов.