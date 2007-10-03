Бесплатного образования стало меньше
№ 40(74) от 03.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Число бюджетных мест в государственных вузах за последние три года уменьшилось на четверть. Об этом сообщил министр образования Андрей Фурсенко. Это стало результатом реформы образования, и министерство будет продолжать сокращать бесплатные места. Чиновники полагают, что на каждые 10 тыс. россиян должно приходиться 170 бюджетных мест, тогда как сейчас их 210.
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