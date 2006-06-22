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На экзамен – без оголенного пупка

№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Наталья ТОЛСТАЯ ]

На экзамен – без оголенного пупка

 

 «В институте сессия. Для меня это очень большая проблема – зубрю учебник от корки до корки, но перед преподавателями не могу вспомнить ни строчки от испуга. Подскажите, как с этим справиться?»

Людмила Н., Воронеж

 САМЫЕ большие испытания – это предметы, где необходимо запоминать много формул или дат. Яркими фломастерами на больших листах напишите их и развесьте по всей квартире. Полезно писать и шпаргалки – включается зрительная и моторная память.

 Шпаргалки – вещь спасительная, если они написаны своими руками, а чужая – обманная надежда.

 При подготовке потрудитесь узнать, кто будет принимать экзамен по этому предмету. Лучше выбрать методички с гениальными мыслями преподавателя, которому придется сдавать экзамен, его лекции или им же написанный учебник. Это важно!

 Тайное оружие – психология имиджа. Все психологи подтвердят, что для большинства людей основной информационный канал – зрительный. Будем создавать ваш «правильный» образ обаятельной неглупой девушки с горящими глазами (две капли «Визина» с утра в каждый глаз).

 Итак, держись, штурмуемый преподаватель! Основное правило – нет излишествам. В одежде – не полоска, не горох, а самое главное – не перламутр. Лучше надеть классический костюмчик, отказаться от кроссовок, джинсов-маек с голым пупком, золота и знойных крепких духов. Нельзя выглядеть лучше и респектабельнее преподавателей – это закон. Вспомните дни, когда вам что-то особенно хорошо удалось – как вы были одеты? Не изменяйте «счастливой» рубашке, заколке или босоножкам.

 Студенческие приметы не нам отменять. Пятак в носок левой ноги и под пятку, молитва «О прибавлении ума», зерна кофе в кармане – во что верите, то и применяйте.

  Отвечайте спокойно, уверенным голосом. Употребляйте придаточные предложения. Не тараторьте и улыбайтесь. Следите, чтобы слова-паразиты («ну», «это», «короче», «как его», «типа» и прочая бессмысленная белиберда) не испортили куража ответа!

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