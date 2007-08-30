«Пиджаков» в армию призывать не будут

С 1 января 2008 г. будет отменен призыв для «пиджаков» – так называют в армии выпускников гражданских вузов, получивших офицер­ские звания после учебы на военных кафедрах. На днях Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам призыва офицеров на военную службу».

ДО СИХ пор каждой осенью и весной в армию призывались до 15 тыс. офицеров запаса в возрасте до 27 лет, окончивших военные кафедры гражданских вузов. Военкоматы порой просто отлавливали нежелавших служить ни за какие коврижки выпускников и направляли их в войска в качестве «Ванек-взводных» сроком на 24 месяца. С нового года в Вооруженных силах забудут такое понятие, как «офицер-двухгодичник», или «пиджак».

Пока же – каждый пятый лейтенант пришел в армию «с гражданки». Причем не добровольно, а по призыву. А менее чем через полгода, как заявил заместитель министра обороны генерал Николай Панков, выпускников институтов и университетов с военными кафедрами никто в армию загонять не станет. Их выбор в пользу военной службы может быть исключительно добровольным. Все офицеры будут заключать с Минобороны контракты. Единственное, что способно испортить настроение будущим лейтенантам, – это материальная ответственность за его досрочное расторжение. Те, кто надеялся избежать в военном училище солдатчины, бесплатно получить высшее образование и спокойно уйти «на гражданку», будут жестоко разочарованы. Теперь их станут наказывать рублем. Николай Панков озвучил размеры штрафных санкций – от 300 до 700 тыс. руб. за досрочное расторжение контракта.

Кроме выпускников военных училищ руководство Минобороны России также рассчитывает на студентов учебных центров гражданских вузов. Им специально доплачивают армейскую стипендию, во много раз превышающую базовую. За это они обязаны заключить контракт с военным ведом­ством на 3 года службы офицером.