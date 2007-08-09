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Национальная школа телевидения при Академии государственной службы ждет абитуриентов

№ 32(66) от 09.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Национальная школа телевидения при Академии государственной службы ждет абитуриентов

 Одно из самых популярных учебных заведений, выбираемых на грядущий учебный год, – Первая национальная школа телевидения, созданная на базе Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

 МЫ беседуем с бизнес-координатором школы Геннадием Серовым.

 – Как появилась школа?

 – Четыре года назад стало ясно, что российское телевидение готово переходить на качественно новый уровень. Но кадры оставляли желать лучшего. Перед нашей школой была поставлена задача – заполнить этот кадровый пробел.

 Преподаватели в школе – профессионалы-телевизионщики, имеющие большой опыт и навыки работы в современных условиях.
При школе работает учебный телевизионный технический центр. Кроме общей базы студенты получают практические знания новейших технологий, используемых сегодня на телевидении.

 – Каких специалистов вы выпускаете?

 – Телережиссер, телеоператор, ведущий телепрограмм, директор телевизионных программ, редактор телевизионных программ, режиссер монтажа, звукорежиссер, телевизионный журналист, фотохудожник и фоторепортер, сценарист телесериалов и кино, менеджер по рекламе и PR, специалист по медиапланированию, спортивный комментатор.

 Студенты проходят обязательную производственную практику на ведущих телеканалах и в рекламных агентствах. Многие трудоустраиваются там же, где проходили стажировку.

 Кроме непосредственной работы на телевидении наши выпускники устраиваются в не менее интересных смежных областях. Некоторые пробуют себя в кино, другие становятся медиаменеджерами широкого профиля или находят работу в отделах медиапланирования крупных компаний.

 В среднем программы идут 9 месяцев. По окончанию курсов выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке.

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