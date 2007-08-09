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Хулиганская академия

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Хулиганская академия

Тимирязевская академия со всеми ее домиками, памятниками, делянками, общагами, опытными полями, магазинами, трамвайными путями, парком, гротом и лесистыми угодьями – кусок совсем другого мира, можно сказать, в самом центре Москвы.

 

 ЗДЕСЬ все другое. Ритм, запах, тявканье собак, линия горизонта. И нельзя сказать, что в Тимирязевке царит благостный академизм. Ведь она названа в честь одного из самых беспокойных деятелей русских естественных наук – смуть­яна Климента Тимирязева.

 Он пришел работать в академию (в то время она называлась Петровской земледельческой и лесной академией) в 1870 г., 27-летним подающим надежды ученым. Но надежды те касались не одной лишь биологии. Он был потенциальным революционером. Хотя бы в силу своего безбожия. Газеты писали: «Профессор Петровской академии Тимирязев на казенный счет изгоняет Бога из природы».

 Нельзя сказать, что Тимирязев был воинствующим атеистом. Но к сотворению мира за шесть дней он относился, мягко говоря, с некоторым недоверием. И недоверие свое высказывал. По разным поводам. За что получил прозвище «Неистовый Климент». За ученым, естественно, приглядывали. Сажали за перегородку сыщика, когда он общался со студентами.

 В конце концов от Тимирязева решили избавиться раз и навсегда. Но сделать это было сложно – он к тому моменту обладал уже вполне приличным именем в науке. Пришлось прибегнуть к трюку. Петровская земледельческая и лесная академия была упразднена. Вместо нее в тех же стенах открыли новое образовательное учреждение – Московский сельскохозяйственный институт. В который Тимирязева не пригласили.

 Со временем же он был отлучен еще от одной кафедры – от университет­ской. Шестидесятивосьмилетний маститый ученый вдруг стал безработным – со всеми вытекающими из того последствиями.

 И потому неудивительно, что Тимирязев принял революцию. Удивительно, что это обстоятельство ставят ему в вину.

 

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