Сельские школы вымирают
№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел общество ]
В ХОДЕ реализации нацпроекта «Образование» Счетной палатой был выявлен ряд нарушений и недостатков.
В частности, запланированные расходы в размере 25 млрд. руб. освоены только на 86%. Поставленная Президентом РФ задача по созданию крупных научно-образовательных и академических центров не выполнена. Из 3 млрд. руб., выделенных на развитие национальных университетов и бизнес-школ, использовано 0,5 миллиарда. Деньги на внедрение современных образовательных технологий освоены только на 67%, на закупку учебного оборудования для школ – на 58%.
Кроме того, не отработана система стимулирования вузов, активно внедряющих инновационные образовательные программы.
Нацпроект не решает проблемы сохранения небольших сельских школ. Их число продолжает сокращаться быстрыми темпами: за последние четыре года закрылось 4700 таких школ.
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