Сельские школы вымирают

В ХОДЕ реализации нацпроекта «Обра­зо­вание» Счет­ной палатой был выявлен ряд нарушений и недостатков.

В частности, запланированные расходы в размере 25 млрд. руб. освоены только на 86%. Поставленная Президентом РФ задача по созданию крупных научно-образовательных и академических центров не выполнена. Из 3 млрд. руб., выделенных на развитие национальных университетов и бизнес-школ, использовано 0,5 миллиарда. Деньги на внедрение современных образовательных технологий освоены только на 67%, на закупку учебного оборудования для школ – на 58%.

Кроме того, не отработана система стимулирования вузов, активно внедряющих инновационные образовательные программы.

Нацпроект не решает проблемы сохранения небольших сельских школ. Их число продолжает сокращаться быстрыми темпами: за последние четыре года закрылось 4700 таких школ.