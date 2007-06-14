В школах будут кормить полноценно и вкусно
№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]
Пищевая ценность школьных завтраков в большинстве школ страны не соответствует возрастным физиологическим потребностям детей.
В СРЕДНЕМ по России обеспечены калорийным и горячим питанием ученики 1–4-х классов на 83%, 5–9-х классов на 61% и 10–11-х классов на 55%. Из-за этого, по оценкам Министерства образования и науки, две трети подростков имеют хронические заболевания, а до 80% выпускников школ получают ограничения в выборе профессии.
Поэтому уже в этом году на конкурсной основе будут выбраны семь регионов для отработки организации школьного питания. На эти цели из федерального бюджета выделят не менее 500 млн. рублей.
Министерство образования совместно с НИИ питания РАМН пересмотрят и утвердят среднесуточные наборы продуктов для детей 7–11 и 11–18 лет, а также типовые меню.
Как отмечает министр образования Андрей Фурсенко, результатом масштабной работы должна стать организация горячих завтраков для всех российских школьников и двухразового горячего питания для детей групп продленного дня. При этом крайне важно, чтобы дети получили не только полноценную, но и вкусную еду.
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