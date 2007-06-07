Осада детсада

Детские сады – это не только образовательные учреждения. Садики – это еще и отдельно стоящие здания на участках ценной московской земли. И если о первой и главной ипостаси детсадов многие легко забывают даже в Год ребенка, то вспомнить про недвижимость желающие найдутся всегда.

ДВЕНАДЦАТЬ лет назад, в разгар приватизации Москов­ского металлургического завода «Серп и молот», на базе трех его детских садиков был создан образовательный центр «ЭОС», некоммерческая организация с правом длительной аренды помещений. Только это и помогло сохранить здания для детей. Сейчас садики «ЭОС» посещают более 200 ребят, не считая тех, кто ходит в многочисленные кружки. Там, где были другие дет­ские сады завода, давно разместились иные организации.

«Центр «ЭОС» тоже сдает свои помещения в субаренду, но только профильным организациям, школе и институту. Субаренда и плата, вносимая родителями, позволяют выживать: оплачивать коммунальные услуги, ремонт, покупать игрушки, мебель, инвентарь, обеспечивать детям нормальное питание. И совсем немного остается на скромные оклады воспитателям. Так называемые балансосодержатели зданий – завод «Серп и молот» и сменившее его предприятие «Сервэкс» – не вкладывали в их содержание ни копейки. Зато беспокоились, не слишком ли жируют детсады на их территории», – рассказывает заслуженный юрист РФ Валерий Прищеп.

В образовательном центре привыкли к наездам. Привыкли к визитам бригад проверяющих и контролеров. Привыкли и к судам. За 10 лет в более чем 40 судебных заседаниях по 8 делам. Два десятка судей, скрупулезно исследовав все аспекты деятельности «ЭОС», изучили договор аренды и признали его юридическую чистоту. Даже Юрий Лужков сказал, что не допустит ликвидации детских учреждений «ЭОС».

Несмотря на это ныне ФГУЭП «Сервэкс», правопреемник «Серпа и молота», хочет через суд расторгнуть договор аренды. 24 апреля Арбитражный суд Москвы отклонил эти претензии. «Сервэкс» собирается решение обжаловать. Еще бы – офисы нужны всем! А дети? А Год ребенка?! На всех и вся бизнесменам наплевать?