Детство в погонах

На вопрос про Навигацкую школу ответить проще всего. Школу математических и навигацких наук Петр I основал в 1701 году в Москве. Учреждение с таким же названием возродилось в столице через 300 лет. Учащиеся в нем кадеты носят морскую форму, проходят практику на Ладожском и Онежском озерах, на Черном и Балтийском морях и даже получают «корочку» водителя маломерных судов.

У казаков свой корпус - кадетская школа-интернат №7. Конный спорт, рукопашный бой, стрельба - отличная «приправа» к качественному общему образованию. Казаков давно разбросало по всей стране, в столице у них своя мощная община. Союз казаков России помог открыть в корпусе музей истории казачества, музей Михаила Шолохова.

В Московском пансионе государственных воспитанниц девчонки учатся быть настоящими леди: им преподают бальные танцы, рисование, шитье, иностранные языки. Но леди выходят «железные»: они и стрелять умеют, и ушу владеют, и строевая подготовка у них всегда на «отлично».

В Москве в кадеты огромный конкурс. Причем среди льготников: детей из семей военных, погибших при исполнении служебных обязанностей, сыновей и дочерей служащих в «горячих точках», ребят из неполных и многодетных семей, сирот. Принимают только тех, у кого стопроцентное здоровье. Чувствуется в этом противоречие: кадетские корпуса созданы, чтобы помочь детям, которым в семье не хватает порядка и мужской руки. Это болезнь социальная - которая часто и с физической сочетается. А ребят с ослабленным здоровьем в кадеты не берут.

Есть и другая проблема: всем ли детям полезно жесткое полувоенное образование, которое практикуют в кадетских корпусах? С помощью военного уклона в этих гражданских учреждениях стараются, во-первых, провести линию патриотического воспитания, во-вторых, улучшить дисциплину и физподготовку ребят. Но, к сожалению, уклон иногда превращается в падение.

Например, однажды в Пре­ображенском кадетском корпусе я видела такую сценку: пятиклассники строем пришли из столовой и выстроились перед кабинетом. Преподаватель командует: «Кому в уборную - шаг вперед. (Вперед никто не вышел.) Класс, на урок истории шагом - марш!» Хотели бы вы перед строем в 25 человек признаться, что вам нужно в туалет? В детском жестоком мире это все равно что подписать себе приговор на вечные издевки. В дневное время кадетам запрещается садиться на кровать. Инструкция, прикрепленная вместо картины над спальным местом воспитанника, гласит: «Засте­лить простынь, одеяло, покрывало, отбить и положить подушку, поправить полотенце. Отгладить все неровности». Может быть, эти детали покажутся малозначимыми. Но именно они формируют психологию ребенка.

Когда детей принимают в кадеты, их, конечно, тестируют на «совместимость» с армией. Но психологи утверждают, что нет НИ ОДНОГО метода, который позволял бы достоверно определить, каковы склонности дошкольника или ученика начальных классов. «В кадеты хорошо идти мальчикам боевым, - рассказывает Татьяна Журавель, воспитатель из Преображенского кадетского корпуса. - Но часто вопрос о характере ребенка вообще не стоит. Например, недавно взяли мальчика, у которого на глазах умерла мама. Очень боялись за него. Но ничего, прижился. И слава богу. Родители понимают: лучше, чем в кадетском корпусе, их детям нигде не будет. Здесь шестиразовое питание, преподаватели-профессионалы, кабинеты, оборудованные по последнему слову техники, даже одежда, обувь - и те за счет бюджета. Альтернатива корпусам - только обычные интернаты. А там жизнь несладкая…» У самой Татьяны Сергеевны муж работает в том же корпусе офицером-­преподавателем, сын служит спасателем (есть в Москве, кстати, и кадетский корпус МЧС). И дочке, казалось бы, путь в кадеты. Так она целыми днями сидит над книгами. И военная жизнь вовсе не для нее.

«Вы же понимаете, что дети-­кадеты просто играют в армию», - добавляет Татьяна Сергеевна. «Это лучше, чем в войну», - соглашаюсь с ней я.

Праздничный аргумент

12 апреля на Соборной площади Кремля планируется провести парад, посвященный 10­летию кадетского образования в Москве. По случаю праздника было объявлено о том, что в Москве к 1 сентября 2007 года откроются еще три кадетских корпуса. Как пояснил Сергей Архипкин, начальник отдела кадетских, этнокультурных и негосударственных образовательных учреждений столичного Департамента образования, в двух новых школах будут учиться мальчики и девочки, в третью школу-интернат станут принимать только мальчиков начиная с пятого класса.