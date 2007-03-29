Школьный завтрак для чемпионов

Модернизация системы школьного питания обойдется недешево. По оценке Минобрнауки, на переоснащение школьных столовых потребуется около 45 млрд. рублей. В региональных бюджетах таких денег нет, в федеральном расходы тоже не предусмотрены.

Но тянуть дальше некуда. Половина российских школьников страдает хроническими болезнями. Даже в младших классах доля полностью здоровых детей не превышает 12%, в средних - 8, а в старших всего 5%. Преобладают гастроэнтерологические заболевания. Это напрямую связано с качест­вом питания.

Кормят российских школьников плохо. Оборудование большинства столовых устарело. Рацион часто состоит из сухих пайков и вредных для желудка сладких батончиков и газировки. Более того, во многих учебных заведениях на время болезни поваров заменяют завхозы или библиотекари.

Главная проблема - дефицит горячего питания. «Горячий школьный завтрак в стране получает только треть детей. Между тем он дает растущему организму до 25% всех необходимых веществ и витаминов», - рассказывает директорДепартамента молодежной политики Минобрнауки Алина Левитская.

Во всем мире горячее питание школьников дотируют. Власти Великобритании тратят на эти цели по 2 фунта на каждого школьника в день. В США - 2, 5 доллара. В России - менее 5 рублей. В зависимости от региона, разброс бюджетного финансирования школьного питания составляет от 1 до 85 рублей. Причем верх­няя планка дотаций выдерживается лишь в одном-двух обеспеченных регионах.

Возможно, скоро ситуация изменится к лучшему. По словам Алины Левитской, сейчас правительство обсуждает вопрос о введении с 2008 года компенсационных выплат из федерального бюджета. Центр готов помочь регионам в финансировании питания учащихся 1-4­х классов и, в отдель­ных случаях, 5-11­х классов. Пока ориентируются на сумму 7 рублей на школьника в день. Вначале дотации получат первые 5 регионов, которые сумеют запустить пилотные проекты модернизации системы школьного питания.

В Татарстане, Москве, Ярославской и Тюменской областях такие программы уже работают. В Казани проблема с качеством школьного питания была особенно острой. Здания 180 городских школ - старше 40 лет. Во многих из них столовые располагались в подвальных помещениях. Это не соответствует санитарным нормам.

Мэрия Казани выбрала 30 наиболее проблемных школьных столовых. К началу нынешнего учебного года в них сделали ремонт и установили современное оборудование. Теперь пища для детей готовится на пару, продукты сохраняют полезные свойства. За счет новых технологий удалось устранить основной недостаток «парового» рациона. В отличие от обычных пароварок современные установки - пароконвектоматы - умеют готовить вкусную пищу.

Одной только модернизацией столовых казанская мэрия не ограничилась. По инициативе мэра Казани Ильсура Метшина в городе действует «молочная» программа. Молоко, согласно рекомендациям диетологов, выдается бесплатно всем школьникам 1-4­х классов три раза в неделю. Сегодня бесплатное молоко пьют 37 тысяч казанских школьников, что выводит Казань по охвату программой «Школьное молоко» в города - лидеры всей России.

При реализации этого проекта город столкнулся с неожиданной проблемой. Выяснилось, что школьные столовые грели молоко в больших котлах или алюминиевых чайниках. В результате молоко приобретало своеобразный запах, появлялась пенка. Половина детей пить такое молоко отказывались наотрез. Бюджетные день­ги, выделенные на программу детского молочного питания, улетали на ветер.

Мэрия Казани приняла решение заменить разливное молоко на витаминизированное в антисептических пакетах с трубочками. Школьникам новация понравилась: молоко стали пить более 95% детей.

Другое нововведение: в школьных буфетах Татар­стана запретили продажу газированных напитков с красителями и консервантами, чипсов, конфет и шоколада. Кроме того, уже в начале мая во всех казанских школах появятся фильтры-­фонтанчики для питьевой воды. Водообмен подрастающего организма втрое больше, чем у взрослого. Дети постоянно нуждаются в воде и при всех запретах все равно пьют из-под крана. Медики предупреждают, что это вредно для организма. Фонтанчики решат эту проблему.

Казанский опыт уже перенимают в других регионах. Как рассказывает советник Экспертного управления Администрации президента Елена Астраханцева, федеральный центр объявил конкурс среди субъектов федерации по проектам комплексной модернизации системы начального образования. Обязательной частью проектов будет реформа системы школьного питания. Заявки на конкурс уже подали 16 субъектов федерации. Всего же по итогам конкурса отберут 20 победителей, которые получат финансовую поддержку из федерального бюджета.