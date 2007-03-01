Школьникам увеличат срок

В солдаты не забреют

По мнению Андрея Фурсенко, переход на всеобщее 11-летнее обучение состоится в 2009-2010 годах. Причем Минобразования хочет сделать одиннадцатилетку полноценной, устранив перескок из третьего класса в пятый. Дети должны сидеть за партой полные 11 лет. Намерения у чиновников благие: сделать нацию более образованной и здоровой. Сейчас одиннадцать классов заканчивают 9 из 10 российских школьников, но в целом тенденции не радуют. По данным Минобразования, если в 1989 году на тысячу взрослых человек приходилось лишь 54 с «неполным средним», то ныне эта цифра выросла почти вдвое.

Первое, что взволновало родителей: не получится ли так, что непосредственно после выпускных экзаменов мальчиков будут забирать в армию? В Мин­образования успокаивают: призывной возраст - 18 лет, а отдавать ребенка в школу сейчас можно и с шести. К тому же у педагогов остается простой способ уберечь выпускников от призыва. «Если в Министерстве образования так волнуются о том, чтобы старше­классников не забирали с выпуск­ного бала сразу в казармы, то могут сами об этом позаботиться. Достаточно выдавать аттестаты не 25 июня, а 1 июля, когда официально заканчивается весенний призыв», - сказали «АН» в Комитете Госдумы по обороне. Вот если бы Россия перешла на принятое во многих европейских странах 12-летнее среднее образование, то сложности возникли бы неминуемо - так как Мин­обороны наотрез оказывается обсуждать возможность повышения призывного возраста.

Зачем это нужно

Новый закон должен помочь наполнить пустующие 10-11-е классы. В России - демографический кризис. По словам министра образования, за последние несколько лет учащихся в России стало меньше на 5 миллионов, а через два года число школьников сократится еще на треть. Их станет всего 13 млн. человек. Сейчас в некоторых регионах на одного учителя приходится менее 10 учеников, а в сельской местности ныне не редкость, когда в классе учатся всего 2-3 человека.

Эксперты отмечают, что 11‑летнее образование также позволит облегчить нагрузку на школьников. По данным мониторинга, проведенного специалистами Министерства образования, в среднем учебный день российских десятиклассников продолжается 9 часов 20 минут, в то время как в Институте физиологии полагают, что ребенок не должен посвящать учебе более шести часов в день.

Еще более тревожные факты приводит Роспотребнадзор. С учетом времени выполнения домашних заданий реальный учебный день школьников младших классов порой достигает 10 часов, а старших классов - 12-15 часов. Перенапряжение сказывается на здоровье: более 75% российских школьников страдают недостатком двигательной активности (гиподинамией). У половины учащихся наблюдается выраженное утомление к концу дня, а у 80% детей отмечаются невротические реакции.

«Чрезмерная загруженность детей в школе привела к тому, что их здоровье, особенно психическое, резко ухудшилось», - полагает директор Департамента медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Министерства здравоохранения и социального развития Ольга Шарапова. Раньше серьезные проблемы со здоровьем регистрировались у 3 из 10 первоклассников. А сейчас патологиями страдает уже половина школьников. Такой выпускник имеет по 2-3 серьезных заболевания. Это чаще всего поражения сердечно-сосудистой системы, почек и желудка, причем они носят хронический характер.

В развитых странах нашли решение этой проблемы. Так, британские парламентарии приняли закон о переходе на 13-летнее обучение. Провели реформу, в результате которой англичане получили модель среднего образования, которая сегодня считается одной из наиболее удачных в Европе. Дети начинают учиться уже в 4 года, заканчивают - в 18 лет. Школьная программа при этом существенно разгружена. Для каждого ученика составляют индивидуальный план, предлагая выбор из широкого диапазона предметов.

Российская школа тоже движется в этом направлении. Главное, чтобы реформа среднего образования не вылилась в изменение одного только распорядка дня. Педагоги подчеркивают: мы не против 11- и даже 12-летней школы, но нужно обновлять методику и содержание обучения.