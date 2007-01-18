Сельские учителя меняют учебники на кодексы

По закону «Об образовании» пн. 5 ст. 55 педагогические работники сельской местности, рабочих поселков и поселков городского типа имеют право на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, а также на первоочередное предоставление жилой площади. Долгое время этот закон исправно выполнялся местными властями. Однако после того как в 2003 году вступил в силу другой федеральный закон, дающий право субъектам РФ самостоятельно устанавливать размер, условия и порядок возмещения расходов на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, чиновники принялись сочинять местные законы. Зачастую они написаны в противовес федеральным нормативным актам, а главное – ограничивают права сельских учителей на бесплатную жилплощадь.

Несовершенство законов

Вероятно, решив сэкономить на сельских учителях, чиновники вместо натуральной льготы стали выдавать им денежную компенсацию, которая явно не покрывает всех расходов по содержанию жилья. Так, ежемесячная компенсация в Ивановской области составляет 330 рублей, Вологодской – 400, Липецкой – 200, Воронежской – 215, Оренбургской – 120. В Тамбовской области раз в год выдают 1500 рублей, а в Пермском крае – 1740 рублей.

В Республике Марий Эл, Ростовской, Читинской, Иркут­ской и других областях льготы предоставляют только в пределах социальной нормы площади жилья, установленной в субъекте РФ. Допустим, социальная норма составляет 15 м 2 на человека, а площадь квартиры или дома – 50 м 2 , тогда учитель оплачивает 35 м 2 , а остальные квадратные метры для него бесплатны. Однако размер общей площади жилья на федеральном уровне не ограничен и не зависит от размера занимаемого жилья и нормативов потребления. В таких регионах, как Дагестан, Оренбургская, Вологодская, Тамбовская области, власти при предоставлении социальной поддержки педагогам не включили в закон членов семьи. А в Астраханской области просто забыли про пенсионеров, бывших сельских учителей, за которыми также сохраняется право на льготы. Но это только самые типичные несоответствия федеральному закону.

За льготами обращайтесь в суд

Как известно, право сельских педагогов на жилищно-коммунальные льготы установлено Законом «Об образовании» федерального уровня. Поэтому законодательство субъектов федерации не должно ему противоречить. В противном случае нарушаются конституционные нормы о равенстве прав граждан (ст. 19 Конституции РФ) и запрете издания законов, отменяющих или умаляющих права гражданина (ст. 55 Конституции РФ). Даже в пресловутом законе №122 об отмене льгот сказано, что при изменении порядка реализации льгот и выплат, предоставлявшихся отдельным категориям граждан до 31 декабря 2004 г. в натуральной форме, совокупный объем финансирования соответствующих льгот и выплат не может быть умень шен, а условия предоставления – ухудшены.



К сожалению, по существующим нормам одним законом нель­зя отменить все законодательные акты субъектов РФ, касающиеся льгот учителей. Поэтому учителям каждой территории в отдельности приходится отстаивать свои права в судах. Зачастую суд становится на сторону учителя. И если педагоги выигрывают судебный спор в целом по местному закону, то его переписывают.

Как показывает практика, власти тех территорий, где были изданы законы, ограничивающие предоставление жилищно-коммунальных услуг сельским учителям, как правило, считают, что никаких нарушений нет. Поэтому на учителей нередко оказывается давление, и им приходится забирать заявления из суда, как это было в Республике Марий Эл. Или, доказывая свою правоту, доходить до Верховного суда, который в итоге встает на сторону учителей.

Понятно, что самостоятельно педагогам выиграть такие дела очень сложно и достаточно затратно. Поэтому помощь в составлении искового заявления и ведение дальнейших дел по отстаиванию льгот учителей берут на себя юристы профсоюзов работников образования. Дело в том, что профсоюзы сами не могут инициировать подачу заявлений в суд, а учителя не всегда решаются на этот шаг. Но в любом случае, если ваши права ущемляются, то вы можете обратиться в профсоюз работников образования.