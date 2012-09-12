На заработки в школу

Ещё недавно молодых специалистов было не заманить преподавать в школу. Но сегодня школьный учитель в Москве или Петербурге может зарабатывать 50–60 тыс. рублей в месяц, и на многие вакансии конкурс. В некоторых школах руководство ударилось в новую крайность: брать в педагоги молодых людей без профессиональных навыков и выпихивать на пенсию пожилых преподавателей.

Свежая кровь

За последние 10 лет количество учителей в России сократилось с 1,75 до 1,1 млн. человек, их средний возраст составляет 45 лет, а каждый пятый педагог – пенсионер. И на покой они не уходят только из-за маленькой пенсии.

– В школе у моего ребёнка 30 лет преподаёт французский язык учительница, которая никогда не была во Франции, – рассказывает москвичка Наталья Кряжева. – Её ученики говорят на языке Золя и Бальзака, который в Париже решительно никто не понимает. Нашей математичке под 70 лет, пенсию она заработала, ей всё до фонаря. В первом триместре в классе из 30 человек двойки получили около половины. Из её объяснений ничего не понятно, а детям потом сдавать ЕГЭ. У географички до сих пор существует Югославия. Историчка постоянно ссылается на Ленина.

Бывает и наоборот: пожилой педагог – самый чуткий, знающий и любимый детьми. Но у директоров школ нет иной альтернативы, как привлекать молодые кадры, – иначе учительский корпус растает в силу естественных причин. В крупных городах для этого хотя бы есть ресурс.

– Я работаю в школе всего три года, и в некоторые месяцы у меня выходит до 50 тысяч рублей, – говорит учитель английского языка из Петербурга Ирина Зарецкая. – Правда, для этого приходится крутиться. У меня лицейский класс, полторы ставки, классное руководство, плюс часто подменяю коллег. Мои ученики часто побеждают на районных олимпиадах – за это тоже предусмотрена надбавка. Я за два года повысила свой разряд с 7-го до 14-го – самого высокого. В прежние годы на это ушло бы лет 10.

В Комитете по образованию Петербурга говорят, что сегодня половина районов не присылает информацию по свободным учительским вакансиям – их просто нет. В некоторых школах на должность учителя претендует по 15 человек. В провинции всё не так радужно. В каждом субъекте Федерации существуют свои правила оплаты труда учителя. В Новгородской области педагог получает в среднем 12 тыс. рублей, в Архангельской – 16 тысяч. Хуже всего ситуация в сельских школах, где надбавки формируют исходя из числа учеников, которых всего человек 20.

Правда, кое-где молодых специалистов привлекают подъёмными. Например, в Карелии выпускнику вуза дают 1 млн. рублей и льготу при покупке жилья, если он готов проработать в местной школе не менее пяти лет. Для многих это привлекательно: зарплату педагогам выплачивают без задержек и индексируют несколько раз в год, отпуск достигает 60 дней, уволить госслужащего непросто. В Москве, например, 300 школьных преподавателей ежегодно получают квартиры. В учителя подались бухгалтеры, военные, инженеры, домохозяйки, милиционеры и даже бывшие фермеры.

Кухарка у доски

В прошлые годы молодой «краснодипломник» МГИМО получал бы в школе меньше, чем престарелая математичка, закончившая педагогическое училище в Чебоксарах: стаж, разряд и т.д. Сегодня другая крайность: в некоторых школах лишь 10% учителей имеют педагогическое образование. Кто будет работать, решает директор, а утверждает районный комитет по образованию.

– Половина этих «молодых специалистов» – чьи-то родственники или друзья, – говорит пенсионер Галина Артёмова, отработавшая учителем географии 36 лет. – В моей школе новая учительница по литературе на уроках ничего не рассказывает: назначает кого-то из учеников читать произведение или даёт самостоятельную, а сама открывает ноутбук и сидит в Интернете. Говорят, раньше она работала администратором в сауне. Физичка после вуза восемь лет вообще не работала: у неё каждое второе слово «ну типа», а учеников, которые её не понимают, она называет лузерами и дебилами. По новейшей истории бывший налоговик сразу начал с 1968 года, хиппи, пацифистов и свободной любви, – он лично считает этот период важнейшим. Я понимаю, что у учителя может быть свой подход, но всё равно надо владеть программами и методиками.

На интернет-форумах больше всего жалоб на учителей истории: этот предмет допускает бесчисленное число толкований. Люди пишут, что в преподаватели пролезают то националисты, то религиозные фанатики, распевающие на уроках псалмы. Многие директора школ просто тают, если устраиваться на работу пришёл мужчина: его и по конкурсу проведут и зарплату повыше сделают.

– В России из 1,4 миллиона учителей только 12% мужчин, – говорит социолог Сергей Прозоров. – В советские времена их было около трети, а в Европе нормой считается половина мужчин среди педагогов. В Великобритании мужчинам-учителям недавно повысили зарплату на 20%, – и никто не говорит, что это дискриминация. Другое дело, что в Европе квалификацию учителя нужно по-настоящему подтверждать, а у нас получение высокой категории – обычная формальность.

В этом главная проблема: в России не существует эффективной системы оценки квалификации педагогов. Ведь не столь важно, кто учитель – молодой или старый, мужчина или женщина. Важно, чтобы он знал предмет, умел заинтересовать ученика и поставить ему мышление. Раньше главенствовал формализм РОНО, сегодня дали власть директору, повысили ставки – и возросло кумовство. Школа по-прежнему закрыта для совместителей, которые могли бы преобразить среднее образование: сотрудников научных институтов, социологов, экономистов, журналистов. Органы образования привыкли контролировать свои кадры и не готовы пустить в класс на два часа в неделю даже профессора «со стороны». Хотя деньги для этого есть.