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Бизнес как по учебнику

№ 32(324) от 23.08.2012 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ ]

Бизнес как по учебнику
Фото ИТАР-ТАСС

Цены на школьные учебники в магазинах достигают 300–400 рублей. Столько же стоит зарубежная современная проза, для публикации которой издатель должен заплатить за перевод текста, выкуп прав, потратиться на работу с автором, его агентом и издателем. Вроде бы с учебниками всё проще: тиражи гигантские, сбыт гарантирован, переводы не нужны, авторам платят меньше Дэна Брауна, а производство дотируется бюджетами регионов. Но учебники – это не только рынок в 10 млрд. рублей в год, но и вопрос выживания для российских издательств.

Недетские деньги

Себестоимость книги с цветными иллюстрациями объёмом 300 страниц, изданной в твёрдом переплёте на плотной бумаге, составляет 70–80 рублей. Это если тираж 3–5 тыс. экземпляров (обычный сегодня «старт» для книги известного романиста). При тираже 300–500 тыс. (редкий учебник стартует с меньшего количества) себестоимость падает до 50 рублей. А если это крупное издательство, у которого свои типография и система распространения, – и того ниже.

300 рублей в розницу при себестоимости 50 – это очень крутая наценка даже по меркам книжных сетей, которые обычно предлагают книги в
2–2,5 раза дороже оптовой цены. Хотя в некоторых странах Европы закон запрещает наваривать больше 30–50%.

– Книжный бизнес умирает, объёмы производимой продукции упали на 30% по сравнению с 2007 годом, – говорит петербургский издатель Алексей Макаров. – Мало того что россияне стали меньше читать, так и оставшуюся аудиторию стремительно косит мода на электронные книги. Издательства пытаются выжить, происходят слияния китов индустрии. Школьные учебники – едва ли не единственный островок стабильности. И здесь издательства пытаются отыграть потери в других нишах рынка. Дети ведь не перейдут на электронный формат, а к 1 сентября каждого школьника обеспечат книгами либо родители, либо школа.

1 сентября за парты сядут около 13 млн. россиян, не считая учащихся колледжей и вузов. Например, девятиклассник в Петербурге изучает около 20 предметов. По русскому языку у него три учебника, по алгебре – два. Итого – около 30 книг, из которых в школьной библиотеке ученик получает лишь восемь. Это считается неплохим показателем, во многих регионах дотации на учебники прекратили выдавать во время кризиса и до сих пор не возобновили. Плюс всевозможные методички, атласы, рабочие тетради, контурные карты.

С каждым годом растёт не только цена учебников, но и их количество, – рассказывает Ирина, мама десятиклассника  одной из школ Москвы. –
Я вынуждена тратиться на учебники по физкультуре и изобразительному искусству, причём последний представляет собой четырёхтомник. В моём бюджете к 1 сентября около трети трат приходится на задачники и методички. В прошлом учебном году большинство из них мы ни разу не открыли. И так по 10 тысяч рублей каждый год.

На родительских форумах звучат рассказы родителей: перед учебным годом купили два чемодана книг, а к зиме выяснилось, что они не подходят для ЕГЭ и нужно покупать ещё. Это тоже способ расширить рынок учебников: продавать не только дороже, но и больше.

За место на полке

В советские времена выпуск школьных учебников вместо дефицитных книг считался нагрузкой для полиграфических предприятий. Но Союза не стало, государственные типографии акционировались и унаследовали самую вкусную часть рынка. Больше всех учебников производили издательства «Просвещение» и «Дрофа».

В ноябре 1996 г. в Москве застрелили исполнительного директора «Дрофы» Владимира Вишнякова, через год та же участь постигла коммерческого директора Александра Крутика. В ноябре 2003 г. во Всеволжске расстреляли генерального директора ООО «Дрофа-Петербург» Людмилу Помазову и её супруга. Незадолго до гибели Помазова неоднократно обращалась в милицию из-за угроз. «Дрофа» из года в год выигрывала тендеры органов образования Петербурга и Ленобласти на производство «учебной, методической, справочной и детской художественной литературы», и директору советовали выигрывать тендеры пореже. Например, «Дрофа» регулярно занималась обеспечением учебниками школ российского Севера. Адаптация книг к национальным особенностям, издание, рассылка – в итоге получалось под тысячу рублей из бюджета за каждую книжку.

Сегодня на рынок учебников вышли все крупные издательства страны. Если в 1992 г. в списке рекомендованных Министерством образования значилось всего 140 учебников, то в 2007-м – тысяча, а сегодня – 2,5 тысячи. Их издают около 50 издательств. В крупных интернет-магазинах вместе с методичками, «решебниками» и контурными картами значится до 6 тыс. наименований учебной литературы для школьников. Например, восемь учебников по физкультуре. Цены достойные – 322, 346, 389 рублей.

Издать учебник по закону может любое издательство, но если оно не рекомендовано для школ, то его никто не купит. Для попадания в федеральный список необходимо пройти две экспертизы: в Российской академии наук и в Российской академии образования. РАН следит за фактическим наполнением, РАО – за методической грамотностью. К учебникам по каждому предмету предъявляется около полутора десятков требований вроде «соответствия стратегии модернизации образования».

– При таких формулировках можно что угодно одобрить или зарубить, – говорит учитель истории из Петербурга Артём. – Бывает, что учебник есть в списке, через год его нет, а потом снова рекомендован. Получается, все школы закупили один учебник, потом новый. И не факт, что он особо продвинутый. Математичка рассказывает, что «стратегии модернизации» соответствуют советские учебники, чуть освежённые для ЕГЭ. В конце к задачам даны неправильные ответы. По моему предмету всё в худших советских традициях: «Каких позитивных перемен удалось добиться «команде» В.В. Путина в период двух сроков его президентства?» Эти учебники закупает комитет по образованию и поставляет во все школы города. В Европе учебник выбирает учитель, делается заказ на определённое количество книг. Что может быть проще и эффективнее? Но тогда производителям учебников будет не с кем договориться.

Нынешним летом бурную полемику вызвали слова президента Путина о 100 книгах, которые должны быть на полке у каждого школьника. Известные всей стране люди стали составлять свои версии «сотни», включая в неё то Довлатова и Шукшина, то Сорокина и Пелевина. Вполне возможно, что после формирования серии начнётся её производство под заказ миллионными тиражами. Смысла для школьников в этом будет немного: если обычный учебник стоит более 300 рублей, то книги из «сотни» вряд ли окажутся дешевле. А за эти деньги их и так можно купить в любом магазине. Но смысл есть для издательств: так или иначе, «президентскую сотню» заставят покупать.

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