"День учителя физической культуры"

Инициатива о проведении такого мероприятия принадлежит двум профильным ведомствам городского Правительства — Комитету по физической культуре и спорту и Комитету по образованию. В этот раз более 700 учителей физической культуры чествовали в Центре водных видов спорта «Невская волна».

Преподаватели не только ознакомились с открытым в декабре 2010 года современным по самым европейским стандартам многофункциональным спортивным комплексом «Невская волна», но и приняли участие в соревнованиях районных команд по плаванию. В результате упорной бескомпромиссной борьбы победила команда педагогов Невского района.

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт­-Петербурга, заслуженный тренер России Юрий Авдеев подчеркнул, что роль учителей физической культуры и других педагогических работников, работающих в сфере физического воспитания и детско-­юношеского спорта нельзя недооценивать. Физическая культура — единственный предмет, который в учебное время дает возможность укреплять здоровье, развивать физические качества, активизировать малоподвижный образ жизни школьников. «Введение в расписание общеобразовательных школ третьего урока физической культуры — важный шаг в дело укрепления здоровья школьников, — убежден руководитель спортивной отрасли нашего города. — С 1 сентября 2011 года третий урок включен во всех школах, и мы видим, что здесь активно задействованы не только ресурсы самого учебного заведения, но и сотрудничество с федерациями по видам спорта и, конечно, с физкультурно-­оздоровительными комплексами, построенными в Санкт-­Петербурге в рамках федеральной программы “Газпром — детям”».

Сегодня специалисты отмечают значительный прогресс в области укрепления учебно­-спортивной базы образовательных учреждений. В городе построено уже больше 400 пришкольных спортивных площадок со всепогодным искусственным покрытием. По сравнению с прошлым учебным годом с 21 до 32 увеличилось количество школ, имеющих собственные бассейны. При этом образовательное учреждение должно организовать эффективное использование этих объектов. Лучше других эту задачу решили победители смотра­-конкурса образовательных учреждений по состоянию учебно­-материальной базы по физической культуре и спорту, который был проведен в ноябре-декабре 2011 года Комитетом по образованию совместно с Комитетом по физической культуре и спорту. Победителем признана школа № 630 Приморского района, второе место — у школы № 235 Адмиралтейского района, третье место разделили школа № 349 Красногвардейского района и школа № 436 Петродворцового района.

Динамика развития спорта напрямую связана с активной работой по созданию школьных спортивных клубов (ШСК). В нынешнем году такие появились еще в 69 школах Северной столицы, и их число достигло уже 185.

В сентябре 2011 года на базе детского оздоровительного лагеря «Заря» успешно прошел уже 2­-й городской слет школьных спортивных клубов города, в котором приняли участие представители всех районов города. Ну а во 2­-м смотре­-конкурсе школьных спортивных клубов приняли участие представители всех районов. Победителем стал школьный спортивный клуб «Рекорд» (школа № 456 Колпинского района).