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"Золушки" Минздравсоцразвития

Петербургские учителя пишут в детских тетрадках вместо оценок: «Ужас»

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Галина АРТЕМЕНКО ]

Логопеды, работающие в медицинских учреждениях города, обратились к депутатам Законодательного Собрания с просьбой восстановить справедливость: они не получают 30% надбавок, которые имеют их коллеги в системе образования. Депутаты откликнулись и провели специальные слушания по поводу ситуации с зарплатой логопедов в поликлиниках и больницах. Но проблема оказалась гораздо глубже.

В Санкт­П-етербурге только в нынешнем учебном году на 18% возросло число детей с речевой патологией по сравнению с 2009–2010-­м учебным годом. Такие данные привела на слушаниях в Законодательном собрании специалист кафедры коррекционной педагогики Санкт-­Петербургской академии постдипломного педагогического образования Наталья Яковлева.

Свыше 350 специалистов­-логопедов, работающих в детских и взрослых медицинских учреждениях города, оказались «золушками» Минздравсоцразвития. Они не получают 30% надбавок, которые имеют их коллеги в системе образования. Кроме того, они не могут пройти аттестацию и повысить квалификацию, потому что Санкт­-Петербургский медицинский университет им. И. П. Павлова, куда направляют логопедов, не имеет лицензии на такую деятельность. Логопеды просят восстановить и Единую логопедическую службу города, которая была, по их мнению, искусственно разделена в 2009 году на две части без учета возраста пациентов.

Чиновники существования проблемы не отрицают. Начальник отдела помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению городской администрации Анатолий Симаходский сказал, что с проблемой знаком, в такой же ситуации доктора и медсестры, работающие в системе образования, воспитатели и музыкальные работники, работающие в здравоохранении. Для нынешней главы Комиссии по здравоохранению и социальной политике ЗАКСа, бывшего вице-­губернатора Людмилы Косткиной проблема тоже не нова. Она считает, что необходимо выступить с законодательной инициативой на федеральном уровне, чтобы Минздравсоцразвития и Минобрнауки внесли соответствующие изменения в законы и преодолели межведомственные барьеры, а Комитету по здравоохранению надо предложить создать аттестационную комиссию для логопедов, вплоть до принятия соответствующего постановления городского правительства.

Выступивший на слушаниях доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ ЛОР Юрий Янов, подчеркивая важность обсуждаемой проблемы, сказал: «У нас страна неправильно говорящих людей, в России 60% детей страдают различными нарушениями речи». А тем временем «ужасающим» считает состояние проблем с речью у петербургских детей один из ведущих логопедов, работающих в системе здравоохранения города, председатель методического совета лечебно-профилактических учреждений Санкт-­Петербурга Валентина Смирнова — логопед детской поликлиники № 1 Василеостровского района. У Смирновой собраны данные по районным поликлиникам Петербурга за несколько лет, эти цифры показывают значительный рост речевой патологии у детей, которые приходят на прием. «Только на своем опыте могу сказать: я в 2011 году первично приняла 701 ребенка, из них с чистой речью всего 32, — отмечает специалист. — В детской поликлинике Курортного района было принято 567 детей, из них с чистой речью всего 42. Примеры можно множить. А ведь речь — это интеллект, это нормальное развитие и социализация ребенка в обществе. Проблемы с речью порождают проблемы с учебой, с успеваемостью, в конечном итоге — с социализацией». Валентина Смирнова продемонстрировала тетрадь по русскому языку одного из учеников 4 класса обычной школы, где все пестрит красными чернилами из­-за ошибок: «Учительница пишет вместо оценки “Ужас”, а логопед утверждает, что у ребенка фонетико­-фонематическое недоразвитие речи и на фоне этого — нарушение письма».

Специалисты отмечают, что среди малолетних правонарушителей немало тех, у кого проблемы с речью и письмом, а в подростковом возрасте проблемы с речью и письмом могут повлечь за собой серьезные нарушения поведения, вплоть до суицидальных попыток. При этом логопеды Петербурга не устают повторять, что в обычных детских садах сокращаются ставки логопедов, а в логопедические специализированные детские сады родители ждут очереди нередко год и более…

Только в системе здравоохранения Петербурга трудятся 1321 педагог. Если им всем в соответствии с постановлением городского правительства о 30%-­м увеличении зарплаты с сентября 2011 года денег прибавить не на нынешние 10%, а на все 30%, то из бюджета потребуется дополнительно 64,5 млн руб. В системе же соцзащиты города трудятся 1957 педагогов, которые тоже вместо 30% надбавки получают 12%. Чтобы восстановить справедливость и для них, из бюджета требуется соответственно 79,5 млн руб. Будут ли включены эти деньги при поправках в бюджет 2012?

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