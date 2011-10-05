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Похоронный марш заказывали?

Минкульт решил лишить знаменитую Гнесинку самостоятельности

№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Похоронный марш заказывали?

В Мраморном зале Дома журналистов состоялась экстренная пресс-конференция, посвящённая судьбе знаменитого музыкального колледжа им. Гнесиных (по старинке его часто называют училищем).  Месяц назад в Гнесинке, как и полагается,  начался новый учебный год. Но спокойно поработать удалось всего три недели. В один из дней педагогов собрали в актовом зале и зачитали неожиданный приказ о реорганизации колледжа. По воле Министерства культуры  училище перестало существовать как самостоятельное учреждение среднего специального образования. Отныне оно – некое «структурное подразделение» Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных, которая имеет статус вуза и похожа на колледж разве что названием. 

Тревожные слухи в колледже появились ещё летом. В середине июля чиновники Министерства культуры предложили педагогам колледжа создать инициативную группу, которая собрала бы подписи в поддержку объединения с академией. В отпускное время таких решений никто принимать не стал. В начале сентября проблему обсудили на профсоюзном собрании. Реакция преподавателей была однозначной: объединение проводить нельзя. Вопрос посчитали решённым. Однако через неделю появился злополучный приказ. Фактически он означает ликвидацию учебного заведения с более чем столетней историей, признанного во всём мире, воспитавшего сотни талантливых музыкантов.

По словам председателя профкома колледжа им. Гнесиных Ольги Румянцевой, известие о реорганизации преподаватели встретили гробовым молчанием – словно новость о чьей-то внезапной смерти. По-другому его и не воспримешь. «Что будет с нашей семьёй?» – именно так ставят вопрос студенты и преподаватели колледжа, где сложилась неповторимая атмосфера сотрудничества между педагогами и воспитанниками, до тонкостей отработаны учебные программы и методики преподавания. В колледже учатся ребята в возрасте 14–15 лет, к которым нужен особый подход. Будет ли возможность работать по тем же принципам в рамках вуза – большой вопрос.

Попытки Министерства культуры объяснить слияние выглядят жалкими и смешными. В частности, руководитель Департамента науки и образования Минкульта Олег Неретин заявил, что оказаться в вузовской среде и преподавателям, и питомцам колледжа будет очень полезно: «они сразу будут видеть, к чему стремиться». Если верить чиновнику, получается, нынешние педагоги, отдавшие училищу десятки лет жизни, ничего не умеют и не знают. И должны срочно набираться ума-разума у коллег из академии, которая, к слову, родилась 50 лет назад именно благодаря колледжу!

Ещё «веселее» звучит объяснение, данное ректором РАМ им. Гнесиных Галиной Маяровской. По её словам, государству сейчас необходимо срочно заткнуть бюджетную «дыру» в 420 млрд. рублей, возникшую в результате… переименования милиции в полицию. Ликвидировать брешь решили за счёт учреждений культуры. Получается, Гнесинка – только начало?

Двойные стандарты

Подробности существования теперь уже бывшего колледжа в рамках академии остаются неясными. Например, никто до сих пор не знает, каким именно структурным подразделением станет вчерашнее училище. А это вопрос принципиальный хотя бы потому, что зарплаты в колледжах и вузах платят по-разному. В средних учебных заведениях расчёт идёт исходя из учебного плана. В институтах деньги «привязаны» к количеству студентов. Таким образом, не исключено, что некоторые вчерашние сотрудники колледжа в вузе окажутся лишними.

Поведение руководства РАМ им. Гнесиных сейчас выглядит более чем странно. Как рассказали на пресс-конференции преподаватели и студенты училища, на встрече с коллективом бывшего колледжа ректор академии г-жа Маяровская успокаивала встревоженных педагогов, обещая, что для них ничего не изменится. Все учебные планы останутся прежними, штаты никто сокращать не будет, зарплаты вырастут. Словом, живи да радуйся. Однако в тот же день на Учёном совете в РАМ из её уст прозвучали совсем другие вещи. Например, педагогов академии заинтересовало, смогут ли они пользоваться помещениями колледжа для проведения своих занятий. Ректор сообщила, что такое вполне возможно. Тот же «двойной ответ» получил вопрос о том, сохранит ли свою автономность учебный народный хор Гнесинского колледжа. В колледже было обещано, что всё останется по-прежнему, а на Учёном совете в академии вдруг выяснилось: не исключена «совместная работа в учебных целях». Немудрено, что студенты и преподаватели колледжа не верят сладким обещаниям  – и готовы выходить на улицы, чтобы защитить училище от некомпетентного вмешательства Минкульта.

Чем руководствовались чиновники, подписывая роковой документ? Схожим названием двух учебных заведений, имеющих совершенно разные задачи и принципы работы? Стремлением в очередной раз сэкономить на культуре? Желанием показать людям, самоотверженно работающим за 5 тыс. рублей в месяц, что стране не нужны такие, как они? Вопросы остаются без ответов. Представители Министерства культуры прийти в Домжур нужным не сочли. Видимо, обсуждали дела поважнее, чем ликвидация учебного заведения с мировым именем.

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