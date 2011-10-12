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«Отличники» среди школ

Самарские учебные заведения в лидерах российского рейтинга

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ДОНСКОЙ ]

«Отличники» среди школ

Гимназии и лицеи Самарской области – одни из лучших в стране. Этот вывод можно сделать на основе рейтинга, составленного Российским информационным агентством «Новости» совместно с Межрегиональной ассоциацией мониторинга и статистики образования (МАМСО).

Рейтинг «Где и чему учится будущая элита страны» проводился в рамках проекта «Социальный навигатор». На примере трёх пилотных регионов он тестирует условия обучения и индивидуального развития талантливых детей, доступность образования. В первую версию рейтинга вошли 392 учебных заведения Московской, Самарской, Новосибирской областей. Источником информации для расчёта рейтинга послужили данные, полученные от школ по специально разработанному вопроснику. Результат самарских учебных заведений наглядно показал, что региональные власти не зря работают над комплексной модернизацией областного образования.

В первую десятку рейтинга вошли МОУ гимназия №3 Самары (1-е место), ГОУ Самарская областная физико-математическая школа-интернат (3-е место), МОУ Лицей авиационного профиля №135 (Самара, 7‑е место), МОУ Самарский лицей «Технический» (10-е место).

Высокая оценка деятельности самарской системы образования добавила хорошего настроения педагогам, отметившим День учителя в Самарском академическом театре оперы и балета. Губернатор Самарской области Владимир Артяков, поздравляя учителей, сообщил им ещё одну приятную новость: тольяттинский преподаватель физкультуры Алексей Осипов, ставший в регионе Учителем года, вошёл в пятерку финалистов аналогичного общероссийского конкурса. Такого успеха областные педагоги не добивались уже десять лет.

С этого года глава региона решил премировать победителей областного конкурса учителей весомым призом – автомобилем Lada Kalina. Первым его обладателем и стал Алексей Осипов. Кроме того, в этом году 34 самарских учителя стали победителями конкурса приоритетного национального проекта «Образование» и получили денежное вознаграждение. Стоит напомнить, что за всё время проведения конкурса было поощрено более 830 представителей благородной профессии.

А с 1 сентября заработная плата учителей доведена до среднего уровня оплаты труда по региону. При том, что уже в прошлом учебном году в 62% муниципальных образовательных учреждениях было зафиксировано превышение размера средней зарплаты учителей по отношению к средней по муниципалитету. Кроме того, в текущем году в областные школы за счёт областной казны было передано 4700 ноутбуков.

Особое внимание уделяется привлечению в региональную систему образования молодых специалистов. Владимир Артяков отметил, что область перешла к активной поддержке молодых семей, среди которых немало и семей педагогов. Только в 2011 г. за счёт увеличения финансирования господдержку получили две тысячи молодых самарских «ячеек общества». Это в 16 раз больше, чем годом ранее.

На праздничной встрече в Самаре глава региона рассказал учителям о продолжении проекта «Достойные граждане великой страны» и необходимости обновления технической базы учебных заведений Самарской области.

– Информатизация системы образования является приоритетом правительства Самарской области. 20011 год был в этом смысле наиболее показательным. Сейчас заканчивается поставка новой компьютерной техники в образовательные учреждения области. Всего будет передано почти 6 тысяч новых компьютеров, которые придут на смену устаревшим. В 2012 году мы планируем привлечь на эти цели порядка 170 миллионов рублей из федерального бюджета. В школы области будет поставлено ещё свыше 5 тысяч новых рабочих станций, а 2,5 тысячи учителей получат в пользование персональные ноутбуки, – подчеркнул Владимир Артяков.

Политика активной поддержки областного образования позволит увеличить количество учителей, постоянно использующих в своей работе IT-технологии. За два последних года их численность выросла почти на 20% и составила 60% от всего педагогического персонала области. Результатом позитивной динамики в реализации нацпроекта «Образование» стало сокращение до 0,3% доли второгодников. А горячее питание в системе областного образования теперь получают 75% всех категорий школьников.

Эти и другие слагаемые позволили самарским учебным заведениям выйти в лидеры общероссийского рейтинга «Где и чему учится будущая элита страны».

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