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Новые традиции в образовании

№ 37(278) от 22.09.2011 [ «Аргументы Недели Нижний Новгород» ]

Новые традиции в образовании

В Нижегородской области в новом учебном году открыла свои двери 1031 школа. За парты сели 290 402 учащихся, что на 1570 учащихся больше, чем в 2010 году. За этими на первый взгляд сухими цифрами проглядывается главное, к чему стремятся в Волжском регионе, – возрождение полноценной жизни населения и уверенность в завтрашнем дне. Только в такой обстановке поколению потенциальных родителей под силу решить демографическую проблему. Поколению, чье детство и юность выпали на период выживания нации в лихие 90-е годы.

Отрадно, что новый учебный год по сложившейся за последнее время в Нижегородской области традиции начался со знаком «плюс». И не только по количеству учеников. Потому что сам по себе этот позитивный момент очень легко может превратиться в нешуточную проблему дефицита учебных мест и самих учебных заведений в целом. К сожалению, инерция их сокращения все еще сильна в системе российского образования. Тот факт, что в Нижегородской области к 1 сентября были введены в действие сразу несколько общеобразовательных школ, две из которых сельские, скорее приятное исключение среди регионов страны. Помимо новой школы в городе Павлове на 450 учащихся после реконструкции начала работу школа в поселке Сокольском. После капитального ремонта вновь открыла двери школа в селе Работки, что в Кстовском районе.

Конкурентоспособное  образование

Для учащихся этой теперь уникальной сельской школы 1 сентября 2011 г. стал поистине двойным праздником. Первый звонок вместе с первоклассницей дал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. На торжественной линейке глава региона поздравил всех ее участников с Днем знаний и новосельем. «Наше будущее поколение должно иметь хорошее образование. У юных жителей Работок для этого теперь есть все возможности», – сказал Валерий Шанцев. Губернатор подарил школе новый телевизор, а всем учащимся – торт весом 33 килограмма.

После линейки Валерий Шанцев осмотрел оборудованные компьютерами, мультимедийными установками и интерактивными досками кабинеты. Пообщался с учениками. Пожелав им учиться только на «хорошо» и «отлично», губернатор заверил: «Политика областного правительства направлена на то, чтобы все школы Нижегородской области стали такими же, как в крупных городах. Конкурентоспособное образование должно быть в каждом нашем поселении», – подчеркнул глава региона.

Красноречивым подтверждением сказанного является и новая школа в селе Проволочном. В ней обучаются дети из трех окрестных сел, серьезно пострадавших от лесных пожаров 2010 года. Она была построена в рекордно короткие сроки – за три месяца. Тем не менее уже является одной из самых современных во всем Поволжье.

Сельские школы не закроем

Общаясь с прессой, губернатор раскрыл секреты успехов образовательной политики возглавляемого им правительства: «В этом году у нас более чем на тысячу первоклассников больше, чем в прошлом. В области увеличивается количество населения. И мы твердо решили, что не будем закрывать сельские школы, если для получения качественного образования на селе есть все условия», – резюмировал Валерий Шанцев.

Известно, что самое уязвимое место в среднем образовании на селе – это начальная школа. И вот 1 сентября 2011 г. в Нижегородской области стартовал проект «Учительский дом». Цель проекта – обеспечить учеников начальной школы на селе доступным и качественным образованием. «Ученикам начальной школы не нужно выезжать за пределы села, – рассказывает министр образования Сергей Наумов. – Занятия проходят дома у учителя. Это либо его собственный дом, либо построенный на средства областного бюджета. Cовмещая обязанности директора, завуча, завхоза, педагог будет получать более 20 тысяч рублей». Подобный проект и экономически выгоден, так как учителя на селе пользуются льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг. Планируется, что в 2012 г. будет открыто порядка 50 «учительских домов». Столько же запланировано построить и «Семейных детских садов», на 15 мест каждый. Сады работают по тому же принципу: педагог живет в доме, где организованы группы для дошкольников.

Поддержка молодых

Немаловажным подспорьем для сельских педагогов является и государственная поддержка. На днях с высокой трибуны прозвучали невиданно щедрые обещания улучшить жизнь учителям. Их будут заманивать в сельские школы миллионом рублей подъемных – при условии проработать там не менее 5 лет. В планах еще и весьма существенные льготы по ипотеке.

Сложно переоценить роль учителя в жизни общества в целом и на селе в частности. В этом традиции российского образования. Нашими предками накоплен едва ли не самый давний и богатый опыт в мире. Чтобы славные просветительские традиции не прервались, в Нижнем не стали ждать спасения из центра. Областная целевая программа «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области до 2020 года» реализуется в Нижегородской области с 2006 года. В настоящее время 2500 молодым специалистам предоставлены меры социальной поддержки. Для участников программы построено 914 индивидуальных жилых домов, приобретено 1536 квартир на вторичном рынке недвижимости.

В 2011 г. 400 молодых людей, трудоустроившихся в областных учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры, после окончания вузов получат значительную поддержку. Каждому молодому специалисту будут предоставлены дом или квартира и автомобиль.

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