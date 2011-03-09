Президенту РФ Д.А. Медведеву

Премьер-министру РФ В.В. Путину

В Министерство культуры РФ

В Генеральную прокуратуру РФ

В Следственный комитет РФ

В Общественную палату РФ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Учебные заведения творческой направленности на грани гибели. Причиной тому – вопиющая некомпетентность Министерства образования и науки РФ, которое предпринимает все, чтобы от лучшего в мире творческого образования ничего не осталось. Вот лишь некоторые факты.

Детские школы искусств по непонятным причинам отнесены к системе дополнительного образования и находятся в крайне беззащитном положении. Для их закрытия достаточно распоряжения главы муниципалитета. За последние годы в стране закрылись сотни творческих школ, и это – далеко не предел.

Музыкальные вузы ежегодно теряют десятки способных абитуриентов из-за необходимости принимать не по таланту, а по итогам Единого экзамена. Ректоры со страхом ждут окончательного внедрения Болонской системы, когда будущих танцоров, певцов, музыкантов разделят на бакалавров и магистров. Принципы этого деления в творческой сфере, видимо, неясны даже самому ведомству.

Каждую весну и осень приходит пора волноваться многочисленным музыкальным театрам страны. Артистов балета и музыкантов могут в любой момент забрать в армию, так как отсрочка для них отменена. Это чудовищное решение было принято в 2008 году. В Минобороны и Минобрнауки почему-то не поняли, что после годичной службы Родине вернуться на сцену танцовщик уже не сможет. Между тем на его обучение в течение 7 лет государство потратило сотни тысяч рублей!

Окончательно убьет учреждения творческого образования закон №83-ФЗ «О бюджетных учреждениях», который лишит их финансирования. Государство уже сейчас объявило вузам и колледжам, что вскоре им придется почти на 100% оплачивать коммунальные услуги. Есть все основания полагать, что на этом чиновники не остановятся. Выходов два: либо учить за деньги, либо закрывать творческие школы, колледжи, вузы.

Мы требуем:

1. Вернуть все без исключения учреждения творческого образования (от детских школ искусств до высших учебных заведений) в полное подчинение Министерства культуры.

2. Категорически запретить Министерству образования и науки вмешиваться в учебный процесс.

3. Обеспечить творческим учебным заведениям достойное финансирование и отменить в их отношении губительные нормы закона №83-ФЗ «О бюджетных учреждениях».

4. Навести порядок в оплате труда сотрудников учебных заведений творческой направленности.

Николай ПЕТРОВ, президент российской Академии искусств, профессор Московской консерватории, народный артист СССР;

Олег ТАБАКОВ, художественный руководитель и директор МХТ им. А.П. Чехова, народный артист СССР;

Владимир СПИВАКОВ, президент Московского международного Дома музыки, художественный руководитель Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», народный артист СССР;

Владислав КАЗЕНИН, председатель Союза композиторов России, замминистра культуры СССР в 1987–1990 гг., заслуженный деятель искусств РСФСР;

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ, кинорежиссер;

Дмитрий БЕРТМАН, художественный руководитель театра Геликон-опера, заведующий кафедрой музыкального театра РАТИ, народный артист России, профессор;

Андрей МАКСИМОВ, писатель, академик Российской академии телевидения, руководитель курса Московского института телевидения и радио "Останкино".

Людмила ЦИШКОВСКАЯ, Директор театра "Центр драматургии и режиссуры".

От редакции: Это письмо мы предлагаем подписать всем, кто неравнодушен к судьбе юных пианистов и танцоров, актеров и художников. Всем, кто хочет видеть самобытную культуру нашей страны процветающей, а не распыленной и втоптанной в грязь. Всем, кто в конечном итоге ратует за существование России как Великой Державы…

Мы надеемся придать нашему письму общероссийское звучание. «Аргументы неделi» выходят во всех регионах страны, и мы ждем отклика не только от наших читателей из Центральной России. Поднимемся всей мощью российской интеллигенции на борьбу с варварством Министерства образования и науки!

Нашим читателям: если вы решили поставить свою подпись под обращением - пишите свое имя и фамилию полностью. Комментарии с никами в таком серьезном деле выглядят, мягко говоря, не очень солидно и убедительно.



