ЕГЭ по расписанию

Рособрнадзор утвердил даты проведения Единого государственного экзамена в 2010/2011 учебном году. Желающих поступить в вузы ожидает три волны ЕГЭ.

ервая накроет российские школы с 20 по 30 апреля. Экзамены ждут тех, кто имеет право досрочной сдачи. К ним относятся, например, выпускники вечерних школ или юноши, уходящие в армию по призыву. Основная масса вчерашних школьников будет сдавать экзамены с 27 мая по 14 июня. В «день старта» пройдут вступительные испытания по информатике, биологии и литературе. Позже всех придется сдавать историю и физику. Наконец, с 8 по 18 июля экзамены состоятся для тех, кто закончил школу раньше 2011 года, выпускников средних специальных учебных заведений. Получившие аттестат в 2011-м вправе «сдаться» вместе с этой волной, если свое выпускное испытание они пропустили по болезни.