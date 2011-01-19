Патриот в противогазе

В конце декабря прошлого года группа специалистов в сфере образования представила в Минобрнауки новый проект образовательных стандартов для 10–11-х классов. Почти все разработчики – члены партии «Единая Россия». В Минобрнауки идею приняли к рассмотрению. Педагоги пришли в ужас. Если замыслы реализуются, вместо нынешних двадцати дисциплин старшеклассники будут изучать только десять, уроки русского языка и математики разрешат посещать по желанию, а физкультура и ОБЖ станут самыми главными предметами.

ОБЖ в ранге закона

Нелюбовь к академическим дисциплинам и стремление воспитывать «здоровых патриотов» в российской властной верхушке заметны уже давно. Подтверждение тому – обязательный третий урок физкультуры в неделю, введенный в этом учебном году по личной инициативе президента Дм. Медведева. Проект стандарта продвигает школьную систему в том же направлении. Он предусматривает, что в обязательном порядке старшие школьники будут посещать только три предмета: физическую культуру, основы безопасности жизнедеятельности и дисциплину под названием «Россия в мире».

Как пояснил один из разработчиков проекта стандарта профессор политологии Леонид Поляков, на таких уроках ученики будут получать основные представления о прошлом и настоящем России, ее культуре и истории. Остальные предметы ученику придется выбирать самостоятельно. Чтобы не перегружать школьника, разработчики разрешат набрать не более семи курсов. Половина из них, опять же по выбору, будет изучаться углубленно.

«На мой взгляд, глупо выпускать из школы универсалов, которые знают всего по чуть-чуть, а по большому счету вообще ничего не знают, – рассуждает г‑н Поляков. – Новый стандарт позволит нам ориентировать школьника на конкретную деятельность, которой он и будет заниматься после выпуска. Не вижу беды в том, что не все будут изучать историю: сейчас этот предмет превращен в зазубривание дат и событий для сдачи ЕГЭ. Почему этим должны заниматься все без исключения? Русский язык, на мой взгляд, и так все выберут: неграмотные вряд ли смогут реализовать себя в жизни. А уроков по предмету «Россия в мире» будет вполне достаточно, чтобы воспитать гармоничную личность, уважающую свое государство».

Гуманитарный аргумент Эксперты всерьез опасаются того, что из школы окончательно уйдут гуманитарные предметы, не востребованные среди потенциальных продавцов-консультантов и менеджеров по продажам: литература, русский язык, история. «Возникшая идея базируется на чудовищном убеждении, будто технологии сегодня решают все, – говорит знаменитый литературовед, пушкинист, лауреат Государственной премии Валентин Непомнящий. – Между тем будущее страны строят не роботы, а люди с гуманитарным мышлением, которым всегда славились выпускники российской школы. Сегодня такие люди уезжают за рубеж и успешно работают на престиж чужих государств. Однако наши власти не только не стремятся их удержать, но и делают все возможное, чтобы новые мыслители в России не появлялись».

Быть или не быть?

За гладкими и привлекательными (на первый взгляд) формулировками таится серьезная опасность. По словам директора Института развития образования Ирины Абанкиной, наличие трех обязательных предметов поневоле подогревает слухи о частично платном образовании, которое якобы грозит стране после вступления в силу знаменитого закона «О бюджетных учреждениях». Предложение заплатить за дополнительные уроки выглядит вполне логичным. Судьбу классно-урочной системы и принципы организации учебного процесса в новых условиях пока не представляют себе даже разработчики. Не исключено, что после введения таких правил средняя школа попадет в организационный коллапс.

Между тем вполне вероятно, что новоиспеченные стандарты будут введены в действие в 2012/2013 учебном году. «Многолетняя и очень затратная работа по созданию стандартов для старшей школы на данный момент полностью провалена, – констатирует Александр Абрамов, академик Российской академии образования. А власть имущие постоянно твердят, что новые стандарты вот-вот появятся. Спеша выполнить государственную волю, Минобрнауки вместе с «единой» Госдумой могут впопыхах возвести в законную силу то, что есть, не задумываясь о последствиях».

«А я почти уверен, что этого не произойдет, – возражает коллеге Евгений Ямбург, академик Российской академии образования, руководитель Центра образования №109 г. Москвы. – Эти стандарты – всего лишь попытка членов правящей партии продемонстрировать свою идеологическую нужность. Я думаю, что в Минобрнауки в конце концов поймут очевидное: серьезно относиться к таким идеям нельзя!»

Тем не менее в Минобрнауки, узнав о скандальном предложении депутатов, не отчитали их, как школьников (хотя такая реакция была бы самой естественной для ведомства, которое заботится о будущем нации). Почему министерство медлит с отповедью? Неужели молчание – знак согласия?