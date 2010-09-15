Брежневу дали 45 минут

К 1 сентября нынешнего года все школы России должны были перейти на новую систему расчета учебных часов. Она называется «базовый учебный план» и начала внедряться Министерством образования и науки в 2004 году. Довольны ли базовым учебным планом педагоги и дети?

Раньше, до 2004 г., учебные часы делились на три компонента: федеральный, региональный и школьный. Федеральный компонент утверждало Минобрнауки. В нем прописывали, сколько уроков по разным предметам должно быть в неделю. На освоение этой программы отводилось 75% всего учебного времени, которое устанавливается Санитарными правилами и нормами для того или иного возраста. Оставшиеся 25% времени в равных долях попадали в распоряжение регионального управления образования и руководства школы.

В 2007 г. Госдума приняла закон, по которому региональный компонент отменили. Освободившееся время отдали в распоряжение директорам. Предполагалось, что руководству школ виднее, каким предметам уделять больше внимания. Последние три года администрация образовательных учреждений постепенно внедряла свои порядки в область «урочного» планирования.

Нельзя сказать, что этот процесс протекал гладко. Устанавливать региональные учебные планы местным чиновникам никто не запрещал. И они продолжали диктовать школам свою волю. Интерес региональных властей к школьным предметам объясняется просто. Это очень ловкий способ покрасоваться перед федеральными властями. Скажет президент или премьер-министр, что нужно воспитывать у детей любовь к Родине, – они тут же добавят в учебный план краеведение. Встанет вопрос о здоровье нации – добавят третий урок физкультуры в неделю. Из-за этой «кампанейщины» дети нередко не получают тех знаний, которые им действительно необходимы.

Например, в нынешнем году директора Костромской области не получили обещанной им федералами свободы. В распоряжении школ всего один час в неделю в 5–9-х классах и 1,5 часа в 10–11-х классах. Остальное время, по распоряжению местных чиновников, ушло на дополнительные уроки физкультуры и начальную военную подготовку. Зато информатика, на которую в 10–11-м классе регион традиционно добавлял лишних 17 уроков в год, осталась в рамках «тощего» федерального компонента (один урок в неделю).

Между тем федеральные власти, закрывая глаза на эту ситуацию, в 2007–2010 гг. продолжили перекладывать ответственность на школы – то есть передавать им свои часы. Например, десяти- и одиннадцатиклассникам до одного часа в неделю срезали химию, биологию и физику в «непрофильных» классах. В общегосударственный сегмент попало всего по одному уроку биологии и географии в неделю в 6‑м классе вместо прежних двух.

«Пройти курс ботаники в 6-м классе при одном уроке в неделю нереально! – говорит Александр Жильцов, завуч средней школы в подмосковном Воскресенске. – Сведения, которые я должен дать в рамках одного учебного часа, сможет усвоить не каждый старшеклассник. В результате педагог не успевает сформировать у учеников базу, на которой строится изучение биологии все последующие годы».

«Количество часов в неделю, выделяемых на многие предметы, сокращается. А программы остаются прежними. Учебники, адаптированные к новшествам, тоже не появляются. Это неизбежно приводит к тому, что дети усваивают меньше информации», – уверена директор Института общего образования при Российском государственном педагогическом университете им. Герцена Наталья Подходова.

Идеологи новых систем в Минобрнауки и близких к нему научных институтах точку зрения педагогов не разделяют. Например, как заявила «АН» руководитель Института развития образования Ирина Абанкина, причина беспокойства преподавателей – чисто экономическая: сокращение числа уроков ведет к меньшей зарплате. А директор института образовательной политики «Эврика» Александр Адамский уверен, что уложиться в указанные часы учителя не могут, так как… используют устаревшие методики преподавания!

«Сколько часов педагогам ни дай, они все равно будут кричать, что не успевают, – уверен Александр Адамский. – Нужно привыкать к тому, что знания ученикам можно дать не только в классе, но и в ходе совместных экскурсий, подготовки научных проектов. Надо активнее использовать внеурочное время, давать детям больше заданий для самостоятельной работы, больше внимания уделять межпредметному сотрудничеству. И все будет в порядке!»

Кстати, объем федерального компонента сокращается и сейчас. В этом году в два раза «усох» норматив преподавания истории России ХХ века в 9-х классах. Вместо двух уроков в неделю остался один. Страшно подумать: за 45 минут в неделю изучить Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева с перестройкой в придачу!

Почему же в Минобрнауки упорно не хотят видеть бессилие школ, наглость региональных властей? Почему, несмотря на бессмысленную чехарду в школьных программах, ведомство продолжает сокращать федеральный компонент? Видимо, власти готовят нас к реалиям печально знаменитого закона «О бюджетных учреждениях». Согласно ему, бесплатно (в рамках госзадания) детям будут преподавать лишь установленный государством минимум (другими словами, федеральный компонент). За остальное придется платить. Чем меньше уроков планируют федералы, тем дешевле обойдется народное образование государству! Нынешняя «матрица» учебного плана очень подходит к такой схеме. Отчаяние педагогов, как обычно, не считается.