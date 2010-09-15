Учебный план мирового господства

Восьмого сентября глава Минобрнауки Андрей Фурсенко заявил – из-за демографического спада число школьников сокращается. Так что, по словам министра, скоро придется уволить каждого шестого из 1,2 млн. учителей (200 тыс. человек). Также его ведомство пришло к выводу – в 2015 г. в российских вузах останется 4,5 млн. студентов вместо нынешних 7,5 миллиона. Поэтому, мол, заодно на улицу нужно отправить каждого четвертого преподавателя высшей школы.

Странно, что в Министерстве образования забыли – есть другой путь. Если не хватает своих студентов, почему не пригласить чужих, из-за рубежа? И заработать на этом сотни миллиардов рублей. Всемирная торговая организация недвусмысленно называет обучение иностранных студентов экспортом образования. Это огромный международный бизнес с оборотом более 100 млрд. долл. в год. Например, в США прием иностранных студентов – пятая по размерам статья экспорта. Страна обучает 623 тыс. иностранцев в год, зарабатывая на них более 20 млрд. долларов.

РФ на этом рынке – тоже далеко не на последнем месте. А именно – на девятом. По данным Минобрнауки, в прошлом году в российские вузы зачислено более 70 тыс. иностранцев. По самым скромным оценкам, система образования заработала на них 28 млрд. рублей. Конечно, могло быть и лучше.

«В 1980-е годы СССР занимал второе место в мире после США по количеству студентов-иностранцев. 70 процентов обучались в вузах РСФСР. С распадом страны количество студентов из дальнего зарубежья сократилось в три раза – с 126 до 39 тыс. человек. Зато появились новые – из СНГ и Балтии», – рассказывает директор Центра социального прогнозирования Франц Шереги.

Интересен состав прибывающих. Африканцев среди студентов немного – только 12%, еще меньше латиноамериканцев – 3%. Зато азиатов – почти 40%, это больше, чем граждан стран СНГ (30%). Кроме того, 6% зарубежных студентов в наших вузах… граждане США. По словам экспертов, в РФ едут учиться прежде всего математике, программированию и… медицине. Дело в том, что врачебное образование во многих странах – в среднем вдвое дороже обычного. Но не у нас.

В общем, экспорт знаний – занятие выгодное. К тому же это – бизнес двойного назначения. США, Канада и Австралия каждый год получают 1 млн. высококвалифицированных специалистов из числа иностранных граждан, обучавшихся в этих государствах и оставшихся в стране. Это – гораздо более ценная лепта для экономики, чем плата за обучение.

Одна проблема – даже ведущие университеты страны – на последних строчках в мировой табели о рангах. Специалисты не скрывают: в РФ едут студенты, которые по тем или иным причинам не попали в европейские или американские вузы... Но эту проблему можно решить, и быстро. Эксперты советуют присмотреться к примеру Австралии. В середине 1990-х гг. страна с населением 18 млн. человек ворвалась в пятерку стран, лидирующих по числу обучающихся в них иностранных студентов. Сейчас австралийцы принимают 300 тыс. студентов в год – они на втором месте после США. Секрет успеха таков. «В Австралии ничего своего нет. У них и студенты, и профессура – привозные. Только знания свои», – объясняет ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов.