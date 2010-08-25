Превосходная степень

Недавно президент Дм. Медведев и председатель Счетной палаты РФ С. Степашин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили, как улучшить положение дел в области подготовки научных кадров высшей квалификации. Сергей Степашин посетовал на то, что далеко не все работы на соискание степени кандидата и доктора наук отвечают предъявляемым к ним высоким требованиям. Как повысить качество диссертаций? Можно ли оценить реальный вклад ученого в науку? Продолжается ли «утечка мозгов» за границу? На эти актуальные вопросы корреспондент «АН» Дарья Мартынкина ищет ответы у Феликса ШАМХАЛОВА – члена-корреспондента РАН, главного ученого секретаря Высшей аттестационной комиссии (ВАК), заместителя руководителя Рособрнадзора, доктора экономических наук.

- Феликс Имирасланович, если судить по количеству защищаемых диссертаций, российская наука умерла?

– Слухи о ее смерти сильно преувеличены. В прошлом году степень кандидата наук была присуждена 24 618 ученым, степень доктора – 2936. Любопытно, что в среднем на высоком уровне последние 10 лет держится количество кандидатских диссертаций, защищаемых по физико-математическим, биологическим, военным наукам. С 1998 года наблюдается всплеск интереса к юридическим, техническим, экономическим, культурологическим наукам. Но в целом за последние два года количество защищаемых диссертаций упало. Кандидатов в 2009-м по сравнению с 2007 годом защитилось меньше почти на 6000, докторов – примерно на 1000.

– Почему?

– Лучше меньше, да лучше. Это результат планомерной работы, проводимой руководством ВАК, направленной на повышение качества исследований. Например, с 2006 года авторефераты диссертаций и объявления о защитах стали в обязательном порядке публиковаться на сайтах диссертационных советов и в бюллетене ВАК. К диссоветам мы ужесточили требования. Публикации, необходимые для присуждения ученой степени, разрешили размещать только в журналах из перечня, утвержденного ВАК, и т. д. Вообще нововведений будет много. В частности, практически создана электронная система, позволяющая быстро определять недоброкачественные диссертационные работы. Вскоре все защиты будут проводиться через Интернет в онлайн-режиме, благодаря чему любой эксперт из любой страны мира сможет задать соискателю научной степени свой вопрос. Пробные защиты в сети уже проходили в Санкт-Петербургском государственном университете и в других вузах страны. На «электронной» защите одной из диссертаций на сайте ВАК присутствовали свыше 2500 виртуальных зрителей.

– Согласитесь, не всегда диссертация (пусть даже выполненная по всем правилам) вносит реальный вклад в развитие науки. Насколько ценно содержание защищаемых ныне работ?

– К сожалению, сегодня выбор диссертантом той или иной темы вызван исключительно его личными интересами. Так родилась поговорка: написание диссертации – удовлетворение своего любопытства за государственный счет. Это серьезная проблема. Необходимо формировать перечень тем, разработка которых перспективна с научной точки зрения и полезна для практической деятельности. Тогда удастся избежать удручающего «мелкотемья», царящего во многих областях науки. Сегодня ВАК вместе с другими госорганами готовит федеральный реестр диссертационных исследований, что позволит актуализировать выбор тем с точки зрения их применения на благо нашего государства.

– Может быть, ВАК следует активнее «зарубать» работы, темы которых, мягко говоря, не актуальны?

– Ежегодно Высшая аттестационная комиссия по разным причинам отклоняет примерно по 1000 работ, уже утвержденных диссертационными советами. Например, в Удмуртском государственном университете была защищена диссертация на тему «Теоретические основы педагогического моделирования в соревновательной деятельности спортсменов в русской лапте». ВАК эту работу, конечно, отклонил. Фактически она представляла собой описание тренировок по русской лапте.

А как вы думаете, о чем может быть диссертация на тему «Системная ориентация проектно-творческой деятельности на саморазвитие конкурентоспособности студентов инженеров-технологов», защищенная в Казанском государственном университете? В этой формулировке невозможно докопаться до смысла!

– Но многие мечтают и превращают свою мечту в реальность с помощью предпринимателей, которые продают готовые диссертации и дипломы на улицах и через Интернет.

– Хочу подчеркнуть: и сейчас, и в 1990‑е годы все диссертации в обязательном порядке проходили обсуждение на кафедре, экспертизу в диссертационном совете и в ВАК. Поэтому купить готовый настоящий диплом кандидата или доктора наук где-нибудь в переходе невозможно! Ловить мошенников, которые продают поддельные документы, – дело правоохранительных органов. Не секрет, что есть и другая услуга – написание диссертаций «под ключ». Сейчас предлагается ввести административную и даже уголовную ответственность для создателей и заказчиков диссертаций с «подложным» авторством.

– Не боитесь ли вы, что штрафовать придется не только недалеких аспирантов и соискателей, но и чиновников, бизнесменов, которым хочется, не прилагая лишних усилий, стать кандидатами и докторами наук?

– Конечно, среди той тысячи ежегодно отклоняемых ВАК работ есть и диссертации чиновников и бизнесменов. В то же время многие из них действительно выполняют исследования самостоятельно. К примеру, Вагит Алекперов не просто сам написал квалификационную работу «Формирование условий и обеспечение устойчивого развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний». Он сам признался, что именно написание докторской диссертации и ее защита помогли ему создать одну из крупнейших нефтяных компаний в стране.

– А как вы оцениваете недавно защищенную докторскую Татьяны Голиковой?

– Эта работа была посвящена межбюджетным отношениям в России. Г-жу Голикову пригласили на заседание экспертного совета ВАК, где в течение двух часов она мужественно отвечала на вопросы крупнейших специалистов в данной области. Как результат – все лучшие эксперты России единодушно признали научную новизну, оригинальность и профессионализм работы Татьяны Алексеевны.

– И все же остается неясным, зачем крупным чиновникам и бизнесменам возиться с диссертациями? Повышать престиж им явно не требуется – докторская или кандидатская степень может даже не поместиться у них на визитке…

– Большинство чиновников приходят на свои посты из науки и после отставки возвращаются в науку. «Государевым слугам» сегодня приходится обрабатывать огромные объемы информации и быстро принимать решения. Это невозможно делать эффективно без научной основы. Такая основа создается в процессе госслужбы. Поэтому каждый чиновник, наработавший подобную практику, хочет застолбить эти успехи за собой. Как? Только с помощью диссертации. Причем большинство чиновников заинтересованы в том, чтобы их новаторские решения разрабатывались дальше. И они стараются организовать кафедру, даже научную школу.

– Ходят слухи, что для чиновников могут быть созданы отдельные диссертационные советы и принят специальный порядок присвоения им научных степеней. Это правда?

– Это идея, в пользу которой есть ряд аргументов. Сошлемся на западный опыт: там давно существует степень доктора делового и публичного администрирования. Введение подобной степени у нас позволило бы чиновникам не подгонять свои работы под действующую номенклатуру, но проводить глубокие исследования в своей отдельной области.

– Не секрет, что раньше диссертантов, защитившихся на интересные темы, переманивали иностранные институты и корпорации. ВАК отслеживает ситуацию с выездом молодых ученых из страны?

– Ситуацию с «утечкой мозгов» специально мы не отслеживаем. Мы, напротив, имеем данные об обратном процессе: не менее 10% диссертаций, которые защищаются каждый год, – «перезащиты» работ, написанных в США, Канаде, странах Европы и СНГ. Это говорит о том, что многие ученые, уехавшие за границу в 90‑е годы, теперь возвращаются обратно. И они хотят трудиться на российскую науку, поэтому им нужна подтвержденная в РФ научная степень. Оговорюсь: эта тенденция касается только медицинских, биологических, технических, физико-математических и сельскохозяйственных наук.

– Что-то не верится, что мизерная зарплата российского ученого кого-то привлекает из-за границы.

– Хороший ученый хорошо зарабатывает. Этот факт теперь справедлив и для России. Востребованный ученый может писать книги, которые будут покупать; читать курсы лекций, которые будут слушать; давать консультации, делать разработки и экспертизы, за которые будут платить…

– Одна из самых острых проблем, обсуждаемых в научном сообществе, – возраст российской науки. Данные ВАК подтверждают, что современные ученые – в основном седовласые старцы, не готовые уступать дорогу молодым специалистам.

– Научные степени получают и вчерашние выпускники, за 2–3 года подготовившие диссертации, и люди весьма почтенного возраста. Так называемый возраст научных открытий в разных областях знания кардинально отличается. В точных науках (математика, физика и т. д.) все великие открытия принадлежат очень молодым людям – в среднем до 30 лет. В медицине, где человек приобретает основные знания и навыки только к 30 годам, наиболее продуктивный в научном плане возраст от 40 до 50 лет. Поэтому так важно, чтобы убеленные сединами Учителя оставались Учителями с большой буквы, передавали свой опыт и знания достойным ученикам, создавали им условия для более раннего рывка к научному открытию и… вовремя отходили в сторону.

– Что нужно сделать для того, чтобы описанная вами идеальная схема заработала?

– Во-первых, учителям нужно создать достойные условия. Необходимо платить им адекватную пенсию, установить продуманную систему социальных поощрений. Во-вторых, следует стимулировать молодежь заниматься наукой. Впрочем, с этим не все так плохо. Сейчас в отличие от 90‑х в науку активно идут молодые люди. И их научные результаты очень высоки. Например, на последнем европейском конгрессе педиатров 8 из 10 научных грантов получили российские молодые ученые. Думаю, появление молодого нобелевского лауреата из России не за горами!