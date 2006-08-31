Большой школе дети радуются

К новому учебному году в столице откроют 15 новых школ. Лишь некоторые из них будут выполнены по индивидуальным проектам. Когда попадаешь в такой дворец, сразу понимаешь, чего лишаются дети, которым приходится учиться в типовых школах-«коробках» – подобных строений в Москве, в отличие от других европейских столиц, увы, большинство.

Одно из первых оригинальных зданий для образовательного учреждения было построено в районе Тропарево-Никулино. Здесь в 2004 году поселилась школа №1329 с углубленным изучением физкультуры. Это самая большая школа в Москве и даже в стране. Площадь помещений в обычном образовательном учреждении – не более 5 тыс. квадратных метров. А школа №1329 занимает 21 тыс. квадратных метров! Что самое удивительное: в экспериментальном здании учатся столько же детей, сколько в обычном, – 600 человек. Получается, что каждый ученик как будто получает однокомнатную квартиру в 35 квадратных метров. Только прямо внутри школы!

Казалось бы, все место должны занимать классные комнаты. Как рассказала директор школы №1329 Галина Обманова, на самом деле их не больше, чем в других образовательных учреждениях. На что же уходит столько пространства? Больше всего места занимает не атриум с огромной напольной доской для игры в «живые» шахматы (на ней, нарядившись фигурами, на клетки встают ученики), не два бассейна, не спортзал-трансформер и не актовый зал. Площадь «съедают» прежде всего… очень широкие коридоры. Это оригинальное решение старой проблемы: в узких коридорах школ-«старостроек» ребятам на перемене нечего делать. Дети либо подпирают стены, либо носятся туда-сюда по коридору (сколько рук и ног было из-за этого переломано!). Поиграть в «кишке» невозможно – слишком мало пространства. Плохой отдых мешает детям сосредоточиться на занятиях. В широких коридорах-комнатах, наоборот, достаточно места для мягких диванов, напольных ваз с цветами и даже столов для пинг-понга.

В школах-новостройках дети из младших классов отделены от старшеклассников. Так, например, это организовано в школе №1529. Для малышей открыт отдельный вход, своя столовая (либо они ходят туда в разное время со взрослыми учениками). Делается это не только по техническим причинам (в отсеке для малышей маленькие стулья, низкие вешалки, другие туалеты). Есть и психологические моменты. Во-первых, у педагогов к маленьким детям совсем другой подход. Во-вторых, это позволяет избежать своеобразной школьной «дедовщины», которая порой страшнее, чем армейская. В старых зданиях под начальную школу обычно выделяют целый этаж. Но избежать контактов «маленьких» и «взрослых» учеников не удается, поэтому такие конфликты хоть и не афишируются, но периодически все равно происходят.

Еще одно достижение новостроек – высокие потолки. Да, в старых школах размеры классных комнат соответствуют санитарным нормам. Но, как утверждают психологи, большие пространства положительно влияют на психику, особенно детскую. И любые здания оригинальной архитектуры (тем более школы, в которые ученики ходят каждый день) наталкивают на мысль о жизни исключительной и яркой, способствуют развитию нестандартного мышления.

Для любого здания, где собирается много мальчишек и девчонок, всегда остро стоит проблема вандализма. Дети ломают вещи и «украшают» их известными словами во многом потому, что им приходится пользоваться раздолбанными туалетами, раздевалками с облупившимися от старости стенами, сидеть в кабинетах с «пузырящимся» линолеумом и старыми досками, на которых не пишет мел. Такое «добро» не жалко изуродовать. От «зверского» отношения к окружающему миру и соответствующего поведения страдает психика и тех детей, которые не берегут школьное имущество, и тех малышей, которые потом вынуждены этими вещами пользоваться. А для школ-новостроек проблемы вандализма не сущест­вует! Все образовательные учреждения, построенные в последние пять лет (взять хотя бы №2009, №2010), страдают только от недоделок строителей. А у учеников на красоту и новизну рука не поднимается.