Каждый десятый учебник – подделка

По данным экспертов, на сегодняшний день каждый десятый учебник является подделкой, отпечатанной в подпольных мастерских. К началу учебного года на прилавки выплывает особенно много контрафакта.

На днях сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Ставропольского края изъяли в Ессентуках 3 тонны контрафактной учебной литературы. Она была маркирована выходными данными издательства «Просвещение». В отношении задержанной владелицы складских помещений и торговых точек Валерии Зимиченко было возбуждено уголовное дело.

Примерно треть учебников, которые в августе-сентябре поступают на книжные базары, напечатана незаконным путем. Такие данные сообщили нам в ГУБЭП МВД. Возможно, в этом году статистика будет чуть получше, потому что в середине июля оперативники поймали крупную банду, которая наживалась на изготовлении и продаже левых учебников. Преступники занимались этим прибыльным бизнесом на протяжении трех лет. Страницы для учебников печатались в типографии в городе Железнодорожном Московской области, затем «полуфабрикат» на машинах переправлялся в поселок Раздолье Владимирской области. Там в обычном коровнике четыре женщины вручную клеили обложки и переплетали книги. Этот товар распространялся по всей территории страны.

«Мы изъяли 26 тонн контрафактной учебной полиграфической продукции, в том числе и не сброшюрованные книги, печатные листы и обложки. Всего около 50 тыс. экземпляров, – рассказал начальник пресс-службы ГУБЭП МВД Александр Воробьев. – Кроме этого была изъята финансово-печатная документация, черновые записи, обрезки полиграфических изданий издательства «Дрофа». По предварительным данным, ущерб составил свыше 4 млн. рублей».

Но главный ущерб наносится здоровью детей. Многие поддельные книги печатаются с использованием недорогих красок с высоким содержанием свинца, олова и цинка, что может привести к отравлениям, нарушению обмена веществ у школьника. К тому же поддельные учебники для младших классов набирают, как правило, мелким шрифтом, расстояние между строчками не соблюдается. «Мошенники делают обложку учебников из толстого картона, который значительно утяжеляет портфель ученика, – рассказывает зам. гендиректора ОАО «издательство «Просвещение» Никита Гололобов. – А текст печатают на неплотной бумаге, так что буквы просвечивают на следующей странице. В ряде случаев встречается серьезный брак – нет каких-то листов или они повторяются».

Заключение испытательного центра издательской продукции ГУ «Научный центр здоровья детей Российской академии медицинских наук» гласит: поддельные учебники «не соответствуют гигиеническим требованиям по качеству печати и бумаги, что может приводить к развитию повышенного зрительного утомления, его кумуляции и способствовать развитию миопии (близорукости) у школьников». А сколько еще таких вредных книг лежат в портфелях учеников?

По данным МВД РФ, поддельные учебники на рынках стоят столько же, сколько настоящие. Только прибыль с каждого проданного учебника у преступников значительно больше – 200%! Неудивительно, что мошенникам как-то удается уходить от наказаний. Недавно был вынесен ПЕРВЫЙ приговор по масштабному делу в практике борьбы с контрафактной продукцией – в Санкт-Петербурге завершился процесс над производителем фальшивок Игорем Белашевым. Суд приговорил его к 3 годам условно с испытательным сроком на 1 год, но с выплатой 6 млн. рублей правообладателю «Просвещение». Также по решению суда вся конфискованная литература – свыше 90 тыс. экземпляров – была уничтожена.