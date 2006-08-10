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Закон Божий и человеческий фактор

Школы России на пороге религиозного «культпросвета»

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Вадим ЧУГУНОВ ]

Закон Божий и человеческий фактор
Очарует ли школьников магия православия? Фото PHOTOXPRESS

ВПРОЧЕМ, разве это беда одной только Белго­родчины? Все российское общество до сих пор так и не выработало здоровые ценности и идеалы, которые можно было бы предложить детям. Что ж, раз нет ничего нового, приходится возрождать хорошо забытое старое.

...С 1 сентября нынешнего года в школах Белгородской области вводится новый обязательный предмет - «Православная культура». Ученики 2-х - 11-х классов, вне зависимости от вероисповедания и убеждений, будут изучать «ПК» в объеме 1 ч. в неделю. Впрочем, и первоклашкам управление образования и науки тоже рекомендует приобщаться к православной культуре - на классных часах или в кружках.

По словам заместителя начальника управления образования и науки Белгородской области Светланы Калашнико­вой, Министерство образова­ния РФ дало «добро» на проведение подобных занятий еще в 1993 г. - лишь бы только в процесс изучения религиозных дисциплин не входило участие в религиозных обрядах. Чиновники облуправления убеждены: предстоящее обязательное изучение курса православной культуры не нарушит ни принцип свет­ского образования, ни принцип свободы совести и вероисповедания. Ведь речь идет об изучении православия в историческом, философском и культурологическом планах. Да и передавать эти знания будут не духовные особы, а обычные учителя, прошедшие курсы повышения квалификации.

Разумеется, эта светская образовательная инициатива получила горячее одобрение Белгородской и Старо­оскольской епархий. Но нашлись и оппоненты. Так, во время обсуждения законопроекта в облдуме шесть депутатов голосовали «против» и один воздержался. По их мнению, закон фактически приведет к тому, что школьников, исповедующих другие религии, будут насильно заставлять посещать занятия по новому предмету.

Впрочем, будем откровенны: для Белгородской области подобные опасения пока что неактуальны. 95% жителей региона являются православными. Да и родители-мусульмане, проживающие в области, с пониманием отнеслись к тому, что их дети будут знакомиться с основами православной культуры. Однако так благостно дела обстоят далеко не по всей России. Именно поэтому Министерство образования никак не решится ввести изучение «ПК» в регионах, где большая часть населения принадлежит к иным религиозным культурам.

Критическое отношение к «ПК» объединило и религиозных деятелей, и оппозиционных политиков, и правозащитников. В этой когорте - и депутат Госдумы, доктор философии и членкор Российской академии образования, коммунист Олег Смолин; и заместитель председателя Совета муфтиев России Марат Муртазин; и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, известный демократ Владимир Лукин...

Кто-то из противников предмета делает упор на его «антимусульманской» («антииудейской» и т.д.) направленности; кто-то сожалеет об утрате «материалистического стержня» в школьном образовании; кто-то просто считает несправедливым предоставление такой «административной форы» РПЦ. Но все они едины в том, что «Православная культура» не должна стать «ОБЯ­ЗАЛОВКОЙ».
Иерархи РПЦ в этих условиях проводят взвешенную политику. Радуясь увеличению числа регионов, охваченных школьной «православизацией», они считают необходимым строго соблюдать принцип добровольности в изучении этого предмета. Об этом, в частности, заявил недавно председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Кирилл. В то же время он подчеркнул, что 80% граждан России, позиционирующих себя как православные, должны иметь право изучать в школе основы своей религии (равно как и мусульмане, иудеи и буддисты).

Но обратите внимание: ни Кирилл, ни представители иных религий, ни даже государство не берут в расчет образовательные права НЕверующих.

В российском обществе осталось немало не только «пассивных атеистов», но и «воинствующих безбожников». Они тоже «копают» под новый предмет. С их точки зрения, рассказ об основных догматах православия должен непременно сопровождаться их научной критикой: раз есть «магия», то подайте, пожалуйста, и ее «полное разоблачение»! Рецидивы «пролеткульта», скажете вы? Но разве не на этом строится преподавание всех СВЕТСКИХ дисциплин: сначала излагается та или иная теория, а потом - рассматриваются ее сильные и слабые стороны.

Кстати, учащиеся могут утешиться лишь тем, что знания по «ПК» будут оцениваться по трехбалльной шкале - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Видимо, разработчики нового курса полагают, что за «неуды» по такому специфическому предмету школяры все равно ответят перед «грозным высшим судом» - в соответст­вии с хрестоматийными лермонтовскими строками.

Что ж, все логично: кесарю - кесарево, Богу - Богово. Ну, а школяру - сами понимаете...

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