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Большая перемена

В Западном административном округе столицы образование перевели в режим непрерывного процесса

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Владимир ДОНСКОЙ ]

Большая перемена

 В ПОСЛЕДНИЕ годы Москва всерьез занялась модернизацие­й образовательного процесса. Принятая руководством города целевая программа «Столичное образование — 4» — это почти национальный проект в рамках мегаполиса, который в итоге должен обеспечить москвичам доступность качественного образования. В Западном административном округе, ставшем основной экспериментальной площадкой для обкатки проекта, считают, что идея осуществляется достаточно успешно. Здесь для самых маленьких жителей создали все условия, чтобы действительно вывести образовательный процесс на уровень ХХI века.

 Суть новации в том, чтобы объединить всю образовательную цепочку, начиная с детского сада и заканчивая последним звонком выпускного класса в лицее, а затем и вузом. Префект ЗАО Юрий Алпатов считает, что опыт реализации программы «Образовательное пространство — социальная инфраструктура детства» показал, что округ на верном пути в достижении непрерывного педагогического образования. «Нам с трудом, но все-таки удается решать тяжелую проблему прежних времен, когда строительство в округе осуществлялось без учета социальных интересов жителей. Теперь застройка новых микрорайонов осуществляется по новому плану с проработкой объемов реальной потребности жителей в современных школах и детских дошкольных центрах».

 В минувшем году первых учеников приняли две новые школы на 1100 мест, уровню технического оснащения которых могут позавидовать даже самые продвинутые коммерческие школы страны. А вместо запланированных 18 в строй вступили 22 новых детских сада на 3605 детей. Причем многие из них можно смело назвать детскими садами будущего. Ведь здесь кроме привычных игровых комнат и уютных спален есть, как у взрослых, собственные бассейны и тренажерные залы, современные компьютерные классы. Так что воспитанники таких учреждений переступят порог школы без всякого дискомфорта и стеснений.

 В округе постарались сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности родителей и детей в выборе школы. В области начального образования создана сеть учреждений для детей младшего возраста, состоящая из четырех прогимназий и восьми учреждений вида «начальная школа — детский сад». А в 75 школах работает 138 групп кратковременного пребывания «Будущий первоклассник». Здесь теперь «привыкают» к школьной жизни 2700 дошколят. Если учитывать, что в 2007 г. за парты сели 7250 первоклассников, то это вполне серьезная помощь не только малышам, но и педагогам.

 Не остались без внимания пожелания родителей приобщить своих детей к ценностям русской культуры. В двух школах успешно реализуется программа по этнокультурному (русскому) компоненту. Помимо того, гордостью округа является кадетская школа-интернат «Навигацкая школа», воспитанники которой проходят морскую практику на Северном флоте. Кстати, опыт ЗАО в образовательной сфере признан успешным не только в Москве, но и в ряде российских регионов, где средняя школа теперь перестраивается по примеру столичных коллег.

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