Студенты в огне не горят?

Пожар в общежитии главного здания МГУ унес жизни двух человек. Студенты, аспиранты, выпускники в открытом письме просят хотя бы установить на этажах новые огнетушители, провести противопожарные учения. Неужели самая известная общага в стране находится в настолько плачевном состоянии? Газета «Аргументы i время» решила это проверить.

СНАРУЖИ здание МГУ выглядит как новенькое. Следов огня не заметно. Внутри студенческая общага оказывается совсем не такой привлекательной. Пол, стены, мебель – все здесь старое и потрепанное. В коридорах лампочки горят через одну. Проводка настолько древняя, что свет жутковато подмигивает. Студенты рассказали мне, что лампочки приходится менять практически раз в неделю. Жителям общаги запрещено пользоваться электрическими приборами. Но чайники и утюги есть все равно почти у всех. «Однажды я в чайнике даже макароны сварил, — хвастается студент Леша. – А что делать, если приходишь за полночь, а кухня закрыта?» Заодно с электрическими приборами студентам почему-то запретили хранить в комнатах противопожарные средства. Считается, что достаточно тех огнетушителей, которые есть у комендантов. Но они уходят с работы в 5-6 часов! Чем заливать пожар в их отсутствие – не понятно.

Спускаюсь по лестнице мимо запасного выхода. Дверь почему-то заперта. Зато настежь открыта дверца технического ящика, откуда торчат кабели. А вот электрический щит. Его обхожу стороной. Студенты утверждают, что из щитов порой вырываются целые снопы искр. Жители общаги не раз жаловались на электропроводку, но без толку. Электрики говорят, что от такой искры пожара не будет. Ой ли?

Побывала я и на месте трагедии. Дверь в почерневшие от гари помещения заколочена фанерой. В щель видна выжженная огнем комната. Сквозь копоть на стене проглядывает надпись: «Не курить»… Чтобы остальные этажи общаги не превратились в такие же «черные дыры», нужно поменять отношение к противопожарной безопасности и студентов, и администрации. В Москве общаги загораются чаще, чем раз в месяц. И гибнут молодые люди. Кто за это ответит?

ОТВЕТ РЕКТОРА



Виктор САДОВНИЧИЙ, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова:

– Ремонт на 12-м и 13-м этажах здания, пострадавших от пожара, уже начался и продлится примерно два месяца. До конца года ремонт пройдет и в остальных помещениях корпуса «В». В каждой комнате поменяем проводку, проложим кабели для интернета. Приняты меры, призванные не допустить повторения трагедии. На этажах уже начали работать круглосуточные дежурные. Прорабатывается вопрос об установке камер наблюдения на каждом этаже. Планируется оснастить огнетушителями каждый блок в общежитии. Скоро проведем учения по противопожарной безопасности.