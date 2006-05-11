В первый класс без нервотрепки

Для родителей будущих первоклашек уже сейчас начинается «горячая пора» – выбор школы. Можно подавать заявление, чтобы попасть в то образовательное учреждение, в которое хотелось бы. А некоторые родители вспоминают об этом чуть ли не 1 сентября, когда все места в классах расписаны. В итоге ребенку приходится ходить в школу не рядом с домом, а за тридевять земель.

Тестирование вне закона



МЕЖДУ тем, в соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 марта 2003 г., уже с 1 апреля текущего года можно идти и записывать ребенка в школу. Однако, точная дата начала приема в первый класс закрепляется в уставе образовательного учреждения. Поэтому родители заблаговременно должны ознакомиться с уставом того учреждения, в которое планируют определить своего ребенка, и не пропустить срок начала приема заявлений.



Если вдруг вы принесли заявление в школу, а в ответ получили от ворот поворот, то знайте, что отказать в приеме ребенка могут только при отсутствии свободных мест. Все классы в соответствии с типовым положением и санитарными нормами имеют фактическую наполняемость 25 человек. Если меньше – требуйте зачисления ребенка.



Недавно приятельница хотела определить ребенка в одну из хороших школ своего района. Но там ей сказали, что сначала ребенок должен пройти тестирование. Чего не сделаешь ради того, чтобы твое чадо получило хорошее образование? На следующий день вместе с ребенком, которого в детском саду характеризовали как очень активного, лидера по натуре и хорошо подготовленного к школе, она отправилась покорять первую ступень альма-матер. Мальчику было предложено ответить на вопросы, которые способны поставить в тупик любого взрослого. Конечно же, в незнакомой ситуации и перед новыми лицами взрослых малыш растерялся, стушевался и не смог ответить на нужное количество вопросов, расписанных на 4 страницах. В итоге тест был завален, ребенок получил стресс, а родители головную боль и были вынуждены искать знакомых, которые могли бы помочь без тестирования попасть в эту школу.

Пришлось объяснить подруге, что еще несколько лет назад тестирование в школах было запрещено, а законом РФ «Об образовании» не предусмотрен конкурсный отбор в 1-й класс. Единственное, что могут сделать в начальной школе, — провести так называемое диагностическое тестирование (для определения уровня подготовленности к обучению), но только после зачисления ребенка в школу. Если вам заявляют, что не примут ребенка, если он предварительно не ответит на вопросы психолога, социального педагога и т.д., то в критической ситуации можете смело обращаться в орган управления образованием, на территории которого находится школа.



Не соглашайтесь платить в «конверте»

БЫВАЕТ, что в школах мягко начинают намекать на «добровольную» помощь: мол, в противном случае там не уверены, что ребенок будет зачислен. Правомерно ли при приеме ребенка в первый класс требовать какие-нибудь взносы? Закон РФ «Об образовании» предусматривает право образовательного учреждения на привлечение дополнительных финансовых средств, в том числе и за счет добровольных пожертвований физических лиц. Однако родители должны помнить о следующем: пожертвование – дело добровольное, и никто не вправе его требовать; пожертвование вносится только через кассу или счет, а не отдается в руки работникам школы или другим лицам; образовательное учреждение в соответствии со ст. 32 п.4 пп.3 Закона РФ «Об образовании» должно представлять учредителю и общественности ежегодный отчет о расходовании финансовых средств.



В конце хотелось бы напомнить родителям, что для зачисления вашего ребенка в первый класс не забудьте прихватить с собой его медицинскую карту, справку о месте проживания, копию свидетельства о рождении, а также заявление о приеме.