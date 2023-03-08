Более 170 км федеральных дорог отремонтируют в Петербурге и Ленобласти

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Фото: Фрагмент видео на YouTube

Провести ремонт планируют на трассах Р-21 «Кола», М-10 «Россия» и А-180 «Нарва».

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2023 году планируют провести ремонт более 170 км федеральных дорог. Об этом передают местные СМИ.

В частности, провести ремонт планируют на трассах Р-21 «Кола», М-10 «Россия» и А-180 «Нарва». Также планируется заменить дорожное покрытие на «Санкт-Петербургском южном полукольце» и на кольцевой. Продолжится ремонт на трассе Р-23, которая соединяет город с Беларусью.

Отмечается, что на участке от Лужского муниципального района Ленобласти до границы с Псковской областью основные работы уже завершены, они идут с опережением графика. В перспективе всю трассу Р-23 в Ленобласти планируют расширить до четырех полос от Рождествено (село в Гатчинском районе – ред.) в сторону Пскова.