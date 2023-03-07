Главная причина деградации высшего образования - массовизация

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Заявление президента В. Путина о скором отказе России от Болонской системы стало приятной сенсацией.



- Мы прекращаем обезьянничать перед Западом, демонстративно отказываемся от «болванской» системы. Заявление президента – хороший знак, дело сдвинулось с мёртвой точки, и хочется думать, что это лишь начало на пути полного реформирования высшего образования в России. Ни в коем случае нельзя отдавать вопрос на откуп чиновникам из министерства, иначе можно будет поставить на этой теме крест, считает профессор Луганского государственного педагогического университета Виталий Даренский, доктор философских наук.



Чиновники вынуждены показывать, что чем-то заняты, что для чего-то нужны, – прежде всего поэтому они и навязали стране «болванскую» систему. Сымитировали бурную деятельность. Именно сымитировали, потому что самые существенные элементы этой системы в России не вводились. Никакой академической мобильности у наших студентов не появилось, а магистратура в российском варианте – это повторение бакалаврских предметов, иногда – вообще безделье.



При Сталине до 1956 года массовизация образования сдерживалась платными старшими классами, что толкало основную массу молодёжи в ПТУ. А при Хрущёве началась показуха: по многим специальностям, в первую очередь техническим и педагогическим, стали набирать студентов в разы больше, чем их реально требовалось. Соответственно, эти специальности сразу же обесценились, большинство студентов по своему уровню не соответствовали требованиям вуза, резко упал уровень преподавания… Другое следствие массовизации дало о себе знать в 1970-х: коррупция при приёме в вузы.



Ничего целенаправленно сокращать не надо, число студентов сократится само собой, если ввести нормальный контроль успеваемости. Во-вторых, говоря про образование, нужно вести речь не про диплом, а про образованность. Две трети нынешних студентов не обучаемы. В Москве это не так заметно, поскольку там учатся лучшие, но в провинции – просто катастрофа.



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