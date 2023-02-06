В больницах Петербурга сократилось количество коек для пациентов с коронавирусом

В Северной столице с COVID-19 теперь работают 9 городских стационаров.
Число коек для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге по состоянию на сегодняшний день сократилось и составляет менее двух тысяч. Это следует из эпидемиологической справки, опубликованной на сайте администрации города.
Отметим, что в конце прошлого месяца зараженным коронавирусом еще было доступно 2 178 коек, однако уже сегодня их число уменьшилось до 1 987. На оставшихся местах лежат 1 516 пациентов, в том числе, 149 в реанимации, а 34 на ИВЛ.
Амбулаторно в городе лечатся от коронавируса еще 5 273 человек.
Напомним, что 5 февраля в городе зарегистрировали рекорд смертности от COVID-19 в стране - от вируса скончались 12 пациентов.
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