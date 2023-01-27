Николаевское кавалерийское училище Санкт-Петербурга переоборудуют под школу

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Образование

27 января 2023, 19:25 Елена Соколова

Фото: Скриншот YouTube. Портрет императора Николая I.

Соответствующее заключение выдала Главгосэкспертиза России.

Построенное в XIX веке здание Николаевского кавалерийского училища в Санкт-Петербурге перепрофилируют под муниципальное учреждение среднего общего образования, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

В бывшем училище оборудуют комнату для отдыха, спортивную и хозяйственную зоны, а также обустроят вход с гардеробом и охраной. Помимо этого, в здании откроют новые учебные классы, столовую, библиотеку, медблок и актовый зал.

«К основному зданию пристроят двух-трехэтажный спортивный блок с бассейном и спортзалом. Общая площадь объекта составит 20428,39 квадратных метра», – уточнил главный эксперт отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала ведомства Константин Корсаков.

Идея построить постоянную школу для подпрапорщиков появилась у Российского императора Николая I (тогда еще великого князя Николая Павловича). Проект был представлен правящему в то время императору Александру I, который издал указ от 9 мая 1823 года об основании Школы гвардейских прапорщиков в казармах лейб-гвардии Измайловского полка. В 1864 году учреждение преобразовали в Николаевское кавалерийское училище.