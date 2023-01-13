Изучать китайский язык становится не менее перспективно, чем английский

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13 января 2023, 11:40 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

У китайского языка в России сегодня большие перспективы. Есть мнение, что их даже больше, чем у английского. На данный момент 22 тысячи студентов штудируют китайский в 142 вузах страны. Эти сведения приводятся российским Минобразования.

Больше всего тех, кто предпочитает работать с иероглифами, - в Санкт-Петербургском госуниверситете, Казанском федеральном университете, Иркутском госуниверситете, Российском университете дружбы народов, Дальневосточном федеральном университете и разумеется, в МГУ.

В РУДН отмечают, что спрос на китайский в последнее время сильно вырос. За последние два года – на 40%, а в Дальневосточном федуниверситете – в 2.5 раз. В вузах открываются и особые курсы, рассчитанные на сотрудничество с КНР. Например, финансовый университет при Правительстве РФ вместе с Институтом Дальнего Востока РАН с этого учебного года набрал абитуриентов на программу бакалавриата, известную как «Международная экономика и торговля с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка». А в Северном федеральном университете в Архангельске уже десять лет учат китайскому. Там даже открыли совместную учебную программу по нефтегазовому делу с Юйлинским университетом КНР.