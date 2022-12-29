Филолог Щербаков: русский язык в странах СНГ изучают из-за хорошего качества российского образования

Аргументы Недели → Образование 13+

29 декабря 2022, 13:41

Фото: Global Look Press

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации, директор департамента научной деятельности Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрей Щербаков рассказал, почему русский язык изучают в других странах.

Щербаков привел результаты опроса, в котором приняли участие свыше 4 тыс. школьников и студентов средних специальных и высших учебных заведений СНГ.

По результатам исследования, молодые люди ответили, что их привлекает качество российского образования. Именно это стало главной причиной изучения русского языка. За этот вариант проголосовало 20% респондентов. Также молодежь заявила, что хочет в дальнейшем жить и работать в России. Около 15% опрошенных планирует начать карьеру в сфере международных отношений. Часть респондентов добавила, что в РФ более разнообразный выбор вузов и специальностей, чем в их родной стране.

Кроме этого, старшеклассники и студенты отметили: знание русского языка позволяет им свободно общаться с русскоязычными людьми, в том числе клиентами, работать и заниматься спортом (например, не так развитым в СНГ хоккеем), находить информацию в Интернете, которая на русском языке представлена в большем количестве, чем на их родном. Респонденты заявили, что русский язык считается крайне востребованным в странах СНГ.