В международной программе «Послы русского языка в мире» участвуют более 300 волонтеров

Аргументы Недели → Образование 13+

29 декабря 2022, 13:11

flickr.com

В Москве состоялась конференция, посвященная высшему образованию на русском языке на постсоветском пространстве. Эта тема выбрана неслучайно, так как 2023-й в странах СНГ объявлен как раз Годом русского языка. Кандидат филологических наук, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская подвела итоги уходящего года.

По словам Трухановской, за это время было проведено множество мероприятий для развития и популяризации русского языка. Так, в ноябре состоялся форум «Русский язык в странах СНГ», который проходил в России, Армении и Киргизии. В конференциях участвовало немало учёных, а по итогам встреч написан ряд публикаций.

Разработан портал «Навстречу Году русского языка — 2023». В очном и дистанционном форматах проводятся образовательные мероприятия по русскому языку и литературе. Каждый желающий может попасть на любую лекцию или мастер-класс.

Сотрудники Государственного института русского языка им. Пушкина также подготовили журналы «Русский язык за рубежом», которые предназначены для преподавателей русского языка как иностранного. В этом году сделано четыре выпуска: «Русистика Армении», «Русистика Киргизии», «Русистика Белоруссии» и «Русистика Таджикистана».

И самое главное: проект «Послы русского языка в мире» продолжает своё развитие. Международная волонтерская программа разработана совместно с Минобрнауки России. Участники проекта путешествуют по всему миру и обучают иностранных школьников и студентов русскому языку, знакомят с русской культурой и литературой. По словам Трухановской, на начало года насчитывалось 283 волонтёра, которые прошли обучение и отправились в экспедиции. Сейчас в программе приняли участие 325 человек.