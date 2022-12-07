Московские школьники пишут пробные ЕГЭ по выбранным предметам

Столичным школьникам 8 декабря предстоит написать общегородские контрольные работы в формате единого государственного экзамена.
Учащиеся будут сдавать биологию, историю и литературу. Время, отведённое на экзамен, фиксированное. Биологию и литературу нужно написать за 3 часа 55 минут, а выполнение работы по истории должно уложиться в 3 часа. Материалы для пробного ЕГЭ берутся из открытого банка заданий.
Пробные экзамены проводятся в рамках нового подхода к подготовке московских выпускников. Сдать их могут все школьники, зарегистрировавшиеся на ЕГЭ по этим направлениям.
В прошлые годы школьники могли пройти пробное ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам, для сдачи которых предусмотрена устная часть или использование компьютера.
Результаты контрольных работ станут известны не позднее 21 декабря в личном кабинете на портале мэра Москвы.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Закончится ли трибунал Макрона Вторым пришествием русских в Париж?
- 06.12 18:46 Школа – тормоз жизни
- 04.12 15:43 Раньше школьники боялись получить плохую оценку, теперь их главный страх – быть не принятыми среди сверстников
- 20.11 16:26 Минпросвещения: преступления Украины в Донбассе будут отражены в учебниках истории и проекте «Без срока давности»
- 15.11 16:37 С 2023 года в России появятся именные стипендии для студентов и аспирантов
- Telegram | (Подписаться) Белорусский парламент в первой чтении одобрил законопроект о смертной казни для должностных лиц за госизмену