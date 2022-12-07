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Аргументы Недели → Образование 13+

Московские школьники пишут пробные ЕГЭ по выбранным предметам

, 16:13

Московские школьники пишут пробные ЕГЭ по выбранным предметам

Столичным школьникам 8 декабря предстоит написать общегородские контрольные работы в формате единого государственного экзамена.

Учащиеся будут сдавать биологию, историю и литературу. Время, отведённое на экзамен, фиксированное. Биологию и литературу нужно написать за 3 часа 55 минут, а выполнение работы по истории должно уложиться в 3 часа. Материалы для пробного ЕГЭ берутся из открытого банка заданий.

Пробные экзамены проводятся в рамках нового подхода к подготовке московских выпускников. Сдать их могут все школьники, зарегистрировавшиеся на ЕГЭ по этим направлениям.

В прошлые годы школьники могли пройти пробное ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам, для сдачи которых предусмотрена устная часть или использование компьютера.

Результаты контрольных работ станут известны не позднее 21 декабря в личном кабинете на портале мэра Москвы.

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