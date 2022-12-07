Московские школьники пишут пробные ЕГЭ по выбранным предметам

Аргументы Недели → Образование 13+

7 декабря 2022, 16:13

Столичным школьникам 8 декабря предстоит написать общегородские контрольные работы в формате единого государственного экзамена.



Учащиеся будут сдавать биологию, историю и литературу. Время, отведённое на экзамен, фиксированное. Биологию и литературу нужно написать за 3 часа 55 минут, а выполнение работы по истории должно уложиться в 3 часа. Материалы для пробного ЕГЭ берутся из открытого банка заданий.



Пробные экзамены проводятся в рамках нового подхода к подготовке московских выпускников. Сдать их могут все школьники, зарегистрировавшиеся на ЕГЭ по этим направлениям.



В прошлые годы школьники могли пройти пробное ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам, для сдачи которых предусмотрена устная часть или использование компьютера.



Результаты контрольных работ станут известны не позднее 21 декабря в личном кабинете на портале мэра Москвы.