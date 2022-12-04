Раньше школьники боялись получить плохую оценку, теперь их главный страх – быть не принятыми среди сверстников

Аргументы Недели → Образование 13+

4 декабря 2022, 15:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: unsplash.com

Онлайн-школа IT-профессий провела опрос среди своих учеников и их родителей. Главной целью исследования являлось выявление отличия в школьном образовании у двух поколений. Для этого все опрошенные отвечали в анкете на одни и те же вопросы. В результате исследования стала видна большая разница поколений, в которых были и существуют поныне свои правила, устои и принципы.

Оказалось, что поколение россиян старше 35 не считало возможным хоть как-то спорить с учителем в школе. 60% взрослых респондентов отметили, что за спор с преподавателем могли вызвать родителей или отправить на неприятный разговор с директором. При этом, в сегодняшнюю эру более 50% школьников сказали, что спор с учителем не влечёт никаких фатальных последствий. Именно эти данные приводит исследование. По мнению большинства взрослых опрошенных (63%), даже 25 лет назад на сломе эпох школьная программа была вполне достаточной для поступления в вуз без привлечения частных репетиторов. Но всё же подавляющее большинство современных школьников (84%) пожаловались, что по некоторым дисциплинам им приходится искать дополнительную помощь.

По поводу авторитета среди одноклассников были приведены следующие данные. Когда родителей нынешних школьников спросили о том, что было важно для создания авторитета в кругу учеников, 58% опрошенных отметили яркость личности, а 13% участников сообщили о важности высокой успеваемости. В первом случае взгляды отцов и детей совпали. 78% ребят выделили яркость личности. Но по мнению современных школьников, второй самый популярный способ выделиться среди сверстников вовсе не оценки, а хорошая одежда и «крутые» гаджеты (15% опрошенных).

Интересно, что ещё четверть века назад российские школьники более всего страшились получить плохую оценку (44%) и быть не принятыми среди ровесников (28%), 8% боялись не понравиться учителю. А сегодня быть не принятыми в кругу сверстников – это главный детский страх (60%). Только 13% боятся получить плохую оценку и 3% беспокоятся из-за мнения преподавателей.