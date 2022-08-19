Суперсервис «Моя школа» появится в Челябинской области

Аргументы Недели. Челябинск → Образование

19 августа 2022, 09:41 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

С 1 сентября его начнут внедрять в учебные заведения региона.

Южный Урал вошел в число 15 пилотных регионов, в которых будет запущен федеральная государственная информационная система «Моя школа». К ней дадут доступ педагогам, учащимся и их родителям.

В «Моей школе» будут доступны электронный дневник, журнал, электронное портфолио школьника с результатами участия в соревнованиях и олимпиадах. Педагоги смогут использовать материалы суперсервиса для проведения уроков. Кроме этого, на портале будет реализована возможность общения для детей, родителей и учителей.

Как отметил директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас на площадке «Объясняем. Челябинская область», главное удобство новой платформы заключается в том, что весь образовательный контент будет собран в одном месте.

«Предполагается, что данная платформа позволит формировать индивидуальный процесс обучения. Если у ребенка есть прогресс, ему не имеет смысла топтаться на месте со всеми остальными, он может пойти по продвинутой программе. А если у школьника есть проблемы в обучении, то система составит для него понятный курс для повторения материала. Это конечно пока перспектива будущего», - отметил Андрей Барабас.

Добавим, что все школы России планируют подключить к сервису «Моя школа» с 1января прошлого года.