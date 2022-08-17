Педагоги бегут из школ не от безденежья, а от навязанных им правил игры

Аргументы Недели → Образование 13+

17 августа 2022, 15:42

По данным Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, сегодня кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тыс. человек. И это не какие-то абстрактные 3%. Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что и оценка в 250 тыс. человек сильно занижена. Ведь система совмещений и замещений в школе непобедима: биологичка может с языком на плече тянуть заодно физику и химию, а в отчётах это будут три разных человека.



Растущее число желающих получить диплом педагога не должно сбивать с толку. На педагогику конкуренция традиционно невысока. И дело не только в зарплате. В больших городах она за счёт доплат и премий может доходить до 80 тыс. рублей. Но даже при этом в последние годы в школы шли наниматься 10–15% дипломированных педагогов. Людей отвращает удушливая атмосфера в коллективе. Мало того что объёмы отчётности часто находятся за пределами здравого смысла. Предлагают чуть ли не каждый урок записывать на камеру и отправлять в РОНО. Учителей заставляют участвовать во всевозможных митингах, агитационных мероприятиях, сидеть во всевозможных комиссиях. Им могут предписать такую трактовку их предмета, что стыдно выходить с ней к детям. Говорят, больше стало доносительства и внимания к частной жизни педагога: выгнать могут за пост в социальных сетях.



Чиновники, ответственные за привлечение молодых педагогов и разрабатывающие ради этого дорогостоящие и неповоротливые стратегии, часто забывают важнейшую вещь: помимо зарплат, доплат, премий, грамот, медалей и 60-дневного отпуска учителю должно быть просто интересно работать в школе.



За последние 20 лет количество учителей в России сократилось с 1, 75 до 1, 2 млн человек, их средний возраст составляет 45 лет, а каждый пятый педагог – пенсионер. 90% выпускников педвузов не идут работать в школу во многом потому, что сами её недавно оканчивали. И ещё не забыли, с какой тоской ждали последнего звонка.



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